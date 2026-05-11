Kallas välistab, kuid osa Saksa poliitikuid kaaluks Schröderit rahukõneleja rollis

Gerhard Schröder oma büroos, pilt on tehtud kahe aasta eest. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/Michael Kappeler
Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas lükkas esmaspäeval tagasi Venemaa presidendi Vladimir Putini ettepaneku, et endine Saksamaa kantsler Gerhard Schröder võiks esindada Euroopat tulevastes kõnelustes Moskvaga rahutegemise üle Ukrainas.

"Kui annaksime Venemaale õiguse nimetada meie nimel läbirääkija, siis see ei oleks kuigi tark," ütles Kallas Brüsselis ajakirjanikele.

Kallas lisas, et kuna Schröder on teinud lobitööd Venemaa riigiettevõtete heaks, siis "istuks ta laua mõlemal poolel".

Saksamaal ei ole aga suhtumine Schröderisse EL-i-poolse läbirääkijana nii üheselt eitav. Ukraina väljaanne Ukrainskaja Pravda märgib, et terve rida Saksa valitsusse kuuluva Sotsiaaldemokraatliku Partei (SDP) poliitikuid ei lükka seda võimalust tagasi, vaid väidavad, et Schröderi osalus võiks aidata sõja lõpetamisele kaasa.

SPD Bundestagi välispoliitika eest vastutav esindaja Adis Ahmetovic avaldas arvamust, et Vladimir Putini ettepanek nimetada Schröder läbirääkijaks "väärib tõsist kaalumist".

"Ei tohi lasta juhtuda, et ainult USA ja Venemaa määravad Ukraina ja Euroopa julgeoleku tuleviku. Meie eesmärk peab olema istuda läbirääkimiste laua taga. Ja kui üks tingimus selleks on endise kantsleri Schröderi kaasamine, siis tasub seda hoolikalt kaaluda, tihedalt konsulteerides meie Euroopa partneritega. Seda ei tohiks kiirustades kategooriliselt tagasi lükata," kommenteeris Ahmetovic.

Sõda tuleb lõpetada, isegi Schröderi abiga

Teine SPD saadik, kes tegeleb välispoliitikaga, Ralf Stegner, leidis samuti, et Putini ettepanekut Schröderi kohta tuleks arutada.

"Ma tervitan kõiki algatusi, mis võiksid aidata sõja lõpetamisele kaasa… Kui seda on võimalik saavutada kellegi nagu Schröderi abil, oleks vale see võimalus tagasi lükata," ütles Stegner.

Endine SDP fraktsioonijuht Rolf Mützenich märkis, et "oleks kummaline, kui läbirääkija nimetaks üks sõdivatest osapooltest". Samas rõhutas ta, et "kõik, kes ei taha jätta küsimusi Putini ja Trumpi voli hooleks", peaksid otsima viise, kuidas ka EL-ist saaks läbirääkimisprotsessi osaline.

SPD endine välispoliitikakomitee esimees Michael Roth reageeris kriitiliselt.

"See ei tundu tõsise diplomaatilise ettepanekuna, vaid pigem katsena teeselda valmisolekut läbi rääkida – ja külvata Euroopasse uut lõhet," ütles Roth. Ta lisas, et läbirääkimisprotsessis osalev vahendaja "ei saa olla Putini sõber".

"Oluline on ka see, et see kandidatuur oleks Ukrainale vastuvõetav," märkis ta väljaandele Tagesspiegel antud kommentaaris.

Saksamaa Euroopa-asjade riigisekretär Günther Krichbaum ütles esmaspäeval Brüsselis, et Schröder ei ole minevikus just kõike teinud nii, et saaks nüüd tegutseda neutraalse vahendajana.

"Ta on olnud – ja kindlasti ka on – tugevalt mõjutatud härra Putinist. Lähedased sõprussuhted võivad olla õigustatud kõikjal maailmas, kuid need ei aita kaasa sellele, et inimest nähtaks erapooletu vahendajana," ütles Krichbaum.

Briti konservatiivne väljaanne The Telegraph ning Saksamaa Der Spiegel kirjutavad omakorda, et Saksamaal ringleb ka mõte, et lisaks Schröderile või hoopis temaga tandemis võiks Euroopa-poolne rahuläbirääkija olla Saksamaa liidupresident Frank-Walter Steinmeier.

Schröder ja Steinmeier üheskoos toovad rahu?

Spiegeli allikate sõnul kaalub Saksamaa valitsuskoalitsioon Steinmeieri võimalikku esitamist EL-i läbirääkija rolli Vene-Ukraina sõja rahuprotsessis ning kavatseb seda küsimust arutada ka võimuliidu parlamendisaadikute seas.

Selle arutluskäigu põhjendus on, et endine liidukantsler Schröder "ei tundu olevat suuteline nii suurt ülesannet üksi kandma, kuid Schröderi ja Steinmeieri moodustatud duo võiks olla huvitav idee".

Steinmeieri ametiaeg Saksamaa presidendina lõpeb järgmise aasta jaanuaris.

Praegu 82-aastane Gerhard Schröder oli Saksamaa kantsler aastatel 1998–2005 ja SPD erakonna juht aastatel 1999–2004. Ta on pälvinud palju kriitikat oma tihedate suhete tõttu Venemaaga ja töö pärast Venemaa energiaettevõtetes. Ka pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas ei ole ta Kremlist distantseerunud.

Putin käis Schröderi nime välja laupäeva õhtul pressikonverentsil kui partneri, keda ta kõigist teistest Euroopa poliitikutest eelistaks näha Venemaaga kõnelusi pidamas.

Saksamaa Deutsche Welle uudistekanal pöördus pühapäeval Gerhard Schröderi büroo poole kommentaaripalvega, kuid sai eitava vastuse.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: Reuters, Ukrainskaja Pravda, Deutsche Welle, Der Spiegel, Tagesspiegel, The Telegraph

