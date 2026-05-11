"Välisilm": paavst Leo XIV on näidanud end poliitikute seas mõjukana

Ameerika Ühendriikidest pärit paavst Leo XIV on esimesel ametiaastal näidanud, et Vatikani hääl kõlab taas ka rahvusvahelises poliitikas. Ta on mõistnud hukka sõjad ja vägivalla ning sattunud seetõttu teravasse vastasseisu president Donald Trumpiga, kes püüab end samuti usumehena näidata.

Mullu oktoobris kõlas eestikeelne koraal Vatikanis paavst Leo XIV tervituseks, kui mitusada palverändurit ning kohaliku katolikukiriku toetajat paavsti palge ette jõudsid. Sõnum, mida paavst Leo toona eestlastele ütles, oli selge.

"Täna näeme, nagu te hästi teate, et Euroopas tegutseb endiselt sõja loogika, ning palun teid tuliselt palvetada rahu eest," ütles ta.

Hetkest, kui paavst Leo XIV esimest korda rahva ette astus võeti Ameerika Ühendriikidest pärit augustiinlane luubi alla, et aimata, milliseks kujuneb tema ametiaeg ehk pontifikaat. Paavste omavahel võrrelda ei saa, ütleb Püha Tooli suursaadik ehk nuntsius, Balti riikides peapiiskop Georg Gänswein, kes on ise Vatikanis kuulunud kahe eelmise paavsti lähiringi ja kes tunneb isiklikult paavst Leod rohkem kui 12 aastat.

"Paavst peab vastama olevikus esitatud aktuaalsetele küsimustele ja andma neile küsimustele vastused. Eks ole näha, millised vastused me saame, aga tegu on inimesega, kes esitab ise selgeid küsimusi, annab selgeid vastuseid ning kellel on julgust seda teha," ütles Gänswein.

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet (RE) ütles, et Leo XIV esimene aasta on paistnud päris jõulisena. "Ta ei ole käsitlenud ainult religiooniga otseselt seotud asju, vaid on ikkagi võtnud seisukoha kõigi suuremate ja maailmas kõige suuremaid vastuolusid ja reaktsioone tekitanud asjadele. Sealhulgas Ameerika Ühendriikides toimuvale, sest ta ise on ju ka sealt pärit," lausus Paet.

Tõsi, Donald Trumpile näis paavsti ametikoht enne konklaavi isegi meeldivat, sest ta on ennastki AI abiga paavstina kujutanud. Kui ka väga tahta, siis on usuasjadega keeruline hakkama saada. Nii läks ka USA kaitseministriga, kes juhtus palvena tsiteerima Tarantino märulifilmist pärit väljamõeldud palvet.

Pärast seda, kui Leo on korduvalt hukka mõistnud sõja Iraanis, öeldes, et see on viinud absurdse ja ebainimliku vägivallani, muutus Trumpi suhtumine paavsti. Oma postituses nimetas ta paavsti kuritegevuse suhtes nõrgaks ja välispoliitika poolest kohutavaks.

Ning kohe pärast seda postitas pildi, millel kujutas ennast Jeesusena. Hiljem ta küll kustutas selle ja selgitas, et oli pildil hoopis arst. Suhete klaarimiseks sõitis Rooma Marco Rubio, kes on ka ise katoliiklane.

Rünnakud paavsti vastu katoliiklasi ei rõõmusta ja seavad valikute ette ka Trumpi valijad. Maailmas on aga kokku rohkem kui 1,4 miljardit katoliiklast.

"Ei maksa alahinnata seda, kui tõsiselt ikkagi miljardeid katoliiklasi Ladina-Ameerikast kuni Aasiani häirib see, kui Ameerika president võtab paavsti verbaalselt rünnata," sõnas Urmas Paet.

Euroopa Parlamendi liige Jüri Ratas (Isamaa) ütles, et Leo mõju poliitikute seas on selgelt näha. "Võtame kasvõi Itaalia peaministri, kes oli Trumpiga väga lähedane. Siis peale seda rünnakut mõistsid ju poliitilised juhid, sealhulgas ka Itaalia peaminister, selle täielikult ja üheselt hukka, mida Trump ütles," sõnas Ratas.

President Trump on kohtunud paavst Franciscusega, aeg oli siis teine ja ka paavstid erinevad. Georg Gänswein ütleb diplomaatiliselt, et praegu nõuaks visiit tõsist pingutust.

"Selleks pole hetkel põhjust. Küsimus ei ole visiidi taktikas ega poliitikas. Oluline on see, et visiitide toimumisel või paavsti visiidi ajal edendataks vastastikust mõistmist. Ja see nõuaks praegu pingutust," ütles Gänswein.

Aasta jooksul on paavst kogunud populaarsust nii katoliiklaste kui ka mittekatoliiklaste seas. Kaua aastaid misjonärina töötanud Leo oskab suhelda. Kui paavst Franciscuse inglise keel oli konarlik, siis Ameerikast pärit paavstil on ka selles mõttes lihtsam. Misjonäri ajast on teada, et Leo on laulnud karaoket, oskab hästi kokata. Neid oskusi tal praegu ilmselt vaja pole, aga räägitakse, et tennist mängivat ta siiani. Väljakul pole paavst ja nuntsius aga veel kokku saanud.

"Tema teab minu tennisehuvi ja mina tema oma. Mis juhtuma peab, see ka juhtub," ütles Georg Gänswein.