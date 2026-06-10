Paavst pühitses sisse Sagrada Família kõrgeima torni

Paavst Leo XIV külastas kolmapäeval Barcelonat ja pühitses sisse Sagrada Família uusima ja kõrgeima torni. Uus Jeesus Kristuse nime kandev torn ulatub 172,5 meetri kõrgusele ning tänu sellele on Sagrada Família maailma kõrgeim kirik.

Paavst tähistab Barcelonas ka arhitekt Antoni Gaudí surma 100. aastapäeva. Sagrada Família on Gaudí tuntuim teos ning kuigi kirik ei ole veel valmis, on see juba aastakümneid olnud üks Barcelona tuntumaid sümboleid.

Paavst rõhutas oma visiidi ajal Barcelona ja Kataloonia kristlikku pärandit. Lisaks Sagrada Famíliale külastas ta ka Montserrati kloostrit, mis on katalaanidele oluline usuline ja kultuuriline sümbol, vahendas NBC News.

Kiriku ehitus algas juba 1882. aastal ning lõplikult peaks see valmima 2034. aastal. Briti ringhääling BBC kirjutab, et Gaudí seadis arhitektina endale kaks peamist eesmärki.

Kunstiajaloolase ja Gaudí biograafi Gijs van Hensbergeni sõnul soovis arhitekt esiteks luua niinimetatud kivist pühakirja, milleks kujunes Sagrada Família. Teiseks tahtis ta kõrvaldada varasemate arhitektuuristiilide puudused.

Seetõttu ammutas Gaudí inspiratsiooni iidsetest ehitustraditsioonidest. Eriti paelus teda tänapäeva Iraagi alal asuvas Ktesifoni linnas paiknev Taq-i Kisra kaar, mis rajati 3.-6. sajandil. Gaudí rakendas sama põhimõtet ka Sagrada Família projekteerimisel, ühendades varasema inseneritarkuse oma uuendusliku arhitektuurilise nägemusega.

Sellise kaare puhul jaotub raskus ühtlaselt, mis muudab konstruktsiooni erakordselt stabiilseks. Just sellele põhimõttele tugines Gaudí oma lahendustes. See võimaldas tal eemaldada Sagrada Família kavandist tugielemente, mis polnud hoone püsimiseks tegelikult vajalikud. Tema lõplikus lahenduses jäid alles vaid kõige olulisemad kandekonstruktsioonid.

Kuigi Gaudí loodud kandekonstruktsioonid olid lihtsad, tekkis ühe kõrgema torni ehitamisel tõsine probleem, see osutus liiga raskeks. 138 meetri kõrguse Neitsi Maarja torni ehitamisel pidid insenerid leidma uusi ehituslahendusi, et säilitada hoone stabiilsus. Samal ajal tuli tagada Gaudí algse visiooni säilimine.

Gaudí hukkus 1926. aastal, kui vähem kui veerand kirikust oli valmis. 1930. aastatel puhkes Hispaania kodusõda, mille käigus hävisid paljud kiriku joonised ja dokumendid, muutes ehituse jätkamise veelgi keerulisemaks.

Pärast kodusõda jätkus kiriku ja selle tornide ehitus, alates 2010. aastast peetakse seal regulaarselt jumalateenistusi. Praegu jätkuvad tööd fassaadi, treppide ja kiriku ümbruse väljaehitamisel.