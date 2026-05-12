ERR kuulutas välja konkursi uudistetoimetuse peatoimetaja kohale

ERR-i uudistetoimetuse kese Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti Rahvusringhääling (ERR) kuulutas välja konkursi uudistetoimetuse peatoimetaja ametikohale.

Peatoimetaja ülesanne on juhtida ja arendada ERR-i televisiooni-, raadio- ja veebiuudiste tööd, olla eestvedaja uute ideede väljatöötamisel ja uudistesaadete kujundamisel.

Kandidaadilt eeldatakse, et ta (1) tunneb Eesti meediamaastikku ja on väga hästi informeeritud ühiskonnas toimuvast; (2) on vähemalt 10 aastat töötanud uudiste valdkonnas; (3) omab juhtimiskogemust; (4) mõistab hästi, mis on Eesti elus oluline ja kajastust ning analüüsi vääriv; (5) on meeskonnamängija, väga hea suhtlemisoskuse, majandusliku mõtlemise ja stressitaluvusega.

Kandideerijal tuleb esitada CV koos motivatsioonikirja ja visiooniga Eesti suurima uudistetoimetuse tulevikust hiljemalt 31. maiks.

ERR-i uudistetoimetuse peatoimetaja ametikoht vabanes, sest seni selles ametis olnud Anvar Samost asub 1. juunist Postimehe peatoimetaja ametikohale.

