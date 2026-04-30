Anvar Samost saab Postimehe uueks peatoimetajaks

ERR-i uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja Anvar Samost asub 1. juunist Postimehe peatoimetaja ametikohale.

"Olen töötanud ERR-is nüüd 10 aastat ja see töö on olnud tulemuslik. ERR-i uudistetoimetus on kahtlusteta Eesti parim, tegelikult ka parem mitmetest tuntud välismaistest uudistetoimetustest. Selle tõenduseks on kõik need lugematud korrad, kui oleme esimesena, oma töö ja leidlikkuse tulemusel avaldanud inimeste elusid muutnud suuri uudiseid – ja loomulikult on selle tõenduseks ka suurepärased loetavuse ja vaadatavuse näitajad," kirjutas Samost ERR-i kolleegidele saadetud kirjas.

"Muidugi ei ole ma seda teinud üksi. Inimesed on siin samuti parimad. Ühest küljest on just selle tõttu kurb lahkuda, teisest küljest annab see võimaluse lahkuda rahuliku südamega."

Samost (54) lisas, et uues ametis Postimehe peatoimetajana seisab ees suur töö.

"Keerulisi asju ära teha ma tahan, sest nii ei muutu inimene laisaks, mugavaks ja vaimselt vanaks." 

Samost lõpetab ühtlasi osalemise Vikerraadio saates "Samost ja Aaspõllu".

Anvar Samost on töötanud ka varem Postimehes ja esimest korda 1992. aastal. Ta on olnud ka Postimehe peatoimetaja.

Postimehe peatoimetaja on praegu Priit Hõbemägi, kes on selles ametis olnud 2022. aasta juunist.

viimased uudised

12:30

Vastuoluline LIV golfisari on lagunemise äärel

12:30

Lauri Kütt: elektromagnetvälju tuleb hinnata arvude, mitte kõhutunde järgi

12:25

Raadiouudised (30.04.2026 12:00:00)

12:22

Belgias joosti 114 tunniga ligi 800 kilomeetrit

12:11

Anvar Samost saab Postimehe uueks peatoimetajaks

11:49

"Spordipühapäevas" võetakse kokku Kaljulaidi ametiaeg EOK presidendina

11:43

Pangad keelduvad avamast Koos kontot, viidates terrorismiohu tõkestamisele

11:33

ERJK valis esimeheks Heiki Sibula

11:32

Galerii: Paul Kormašovi uus näitus uurib kodutunde muutumist ja sisemaailmu

11:27

Ukraina ründas lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis Uuendatud

Loetumad uudised

29.04

Norras leiti riigi ajaloo suurim viikingiaegne mündiaare

29.04

Venemaa peab 9. mai paraadi ilma sõjatehnikata

29.04

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

29.04

Ajakirjanikud Kiislerid pidasid tulise debati Karise sõnumite üle

29.04

Martti Kalda: "Kaljulaidi sündroom" ehk Suutmatus kohaneda paratamatusega

29.04

Venemaa soovib kehtestada võidupüha ajaks relvarahu

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

11:27

Ukraina ründas lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis Uuendatud

04:42

Ortodontilise ravi hinnad tõusevad, lahendusi ei paista

29.04

Stubb "Pealtnägijale": olime enne 2022. aastat Venemaa suhtes liiga pehmed

ilmateade

loe: sport

12:30

Vastuoluline LIV golfisari on lagunemise äärel

12:22

Belgias joosti 114 tunniga ligi 800 kilomeetrit

11:49

"Spordipühapäevas" võetakse kokku Kaljulaidi ametiaeg EOK presidendina

11:22

Spordimuuseum: mida arvestada spordirõivaste valikul?

loe: kultuur

11:32

Galerii: Paul Kormašovi uus näitus uurib kodutunde muutumist ja sisemaailmu

11:02

Vabakutselisena loometeed jätkav Ott Raidmets: värskendus kulub mulle ära

09:05

Galerii: Tartu Ülikooli muuseumi uus näitus kutsub vananemisele mõtlema

08:43

Rakvere teatri loomingulise juhina jätkab Peeter Raudsepp

loe: eeter

11:08

Kardioloog: infost pakatav maailm paneb põntsu unele ja südamele

11:02

Vabakutselisena loometeed jätkav Ott Raidmets: värskendus kulub mulle ära

10:04

Austraalias 25 etendust andnud klounipaar: igal etendusel oli mõni eestlane

09:14

107-aastane Erna Peterson: ära kiusa iseennast ega teisi

Raadiouudised

10:05

Lammutustööd tõid Tartus nähtavale kunagise õllevabriku võlvkeldrid

10:05

Trump: kaalume Saksamaal asuvate vägede vähendamist

09:45

Paiguti sajab vähest vihma

09:20

Raadiouudised (30.04.2026 09:00:00)

29.04

Päevakaja (29.04.2026 18:00:00)

29.04

Karis: Soome ja Eesti peavad kõigi julgeolekuohtude vastu jõud ühendama

29.04

Ka haridustöötajad küsivad tuleval aastal palga alammääraks riigi keskmist

29.04

Tartu loobub Emajõe vabaujula kaasajastamisest, et säilitada elurikkust

29.04

Raadiouudised (29.04.2026 15:00:00)

29.04

Müügimahtude vähenemine viib väikepoodide sulgemiseni

