Anvar Samost saab Postimehe uueks peatoimetajaks

"Olen töötanud ERR-is nüüd 10 aastat ja see töö on olnud tulemuslik. ERR-i uudistetoimetus on kahtlusteta Eesti parim, tegelikult ka parem mitmetest tuntud välismaistest uudistetoimetustest. Selle tõenduseks on kõik need lugematud korrad, kui oleme esimesena, oma töö ja leidlikkuse tulemusel avaldanud inimeste elusid muutnud suuri uudiseid – ja loomulikult on selle tõenduseks ka suurepärased loetavuse ja vaadatavuse näitajad," kirjutas Samost ERR-i kolleegidele saadetud kirjas.

"Muidugi ei ole ma seda teinud üksi. Inimesed on siin samuti parimad. Ühest küljest on just selle tõttu kurb lahkuda, teisest küljest annab see võimaluse lahkuda rahuliku südamega."

Samost (54) lisas, et uues ametis Postimehe peatoimetajana seisab ees suur töö.

"Keerulisi asju ära teha ma tahan, sest nii ei muutu inimene laisaks, mugavaks ja vaimselt vanaks."

Samost lõpetab ühtlasi osalemise Vikerraadio saates "Samost ja Aaspõllu".

Anvar Samost on töötanud ka varem Postimehes ja esimest korda 1992. aastal. Ta on olnud ka Postimehe peatoimetaja.

Postimehe peatoimetaja on praegu Priit Hõbemägi, kes on selles ametis olnud 2022. aasta juunist.