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ERR-i uudistetoimetuse peatoimetajaks saab Joosep Värk

Eesti
Joosep Värk
Joosep Värk Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

ERR-i uudistetoimetuse uueks peatoimetajaks saab Joosep Värk, kes asub ametisse 1. juulist.

"Joosep Värk paistis silma veenva ja tervikliku nägemusega Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetuse edasisest arengust, mis sisaldas tulevikku vaatavaid ideid ja ettepanekuid  toimetuse töö mõjusaks korralduseks," avas ERR-i juhatuse esimees Erik Roose.

Ta märkis, et konkurss uudistetoimetuse juhi kohale oli tihe ja häid kandidaate oli mitu.  Kokku oli kandidaate kümme, nii ERR-i seest kui ka väljast.

"ERR-i uudistetoimetus tegutseb kolmel platvormil ja kolmes keeles. Joosepil on kogemus nii igapäevase uudisvooga kui ka tööga erinevatel platvormidel, samuti rahvusvaheline taust tööst Euroopa korrespondendina. Need on head eeldused uudistetoimetuse töö mõistmiseks ning selle edasiarendamiseks," lisas Erik Roose.

Joosep Värk asus Eesti Rahvusringhäälingus tööle 2020. aastal, kui ta valiti konkursiga Euroopa korrespondendiks. 2024. aastal Eestisse naastes asus ta juhtima ETV arutelusaadet "Impulss" ja on samal ajal töötanud "Aktuaalse kaamera" päevatoimetajana. Samuti on ta saatejuhina kaasa teinud Vikerraadio saadetes.

"See on mu jaoks suur au ja vastutus," ütles Joosep Värk, kes asub Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetuse juhi kohale 1. juulist.

Joosep Värk on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala ning omandanud magistrikraadi Hollandis. Ajakirjanduses on ta tegev olnud 2014. aastast, varem on ta töötanud Eesti Päevalehes ja Postimehes. 2018. aastal pälvis ta koos kolleegidega ajakirjandusauhinna Bonnieri preemia.

Varem ERR-i uudistetoimetuse juhina töötanud Anvar Samost asus 1. juunist Postimehe peatoimetaja ametikohale.

Toimetaja: Urmet Kook

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