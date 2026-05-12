Tallinn suurendab õppeaasta alguse toetusi poole võrra

Alates 1. septembrist suureneb esimesse klassi mineva lapse toetus 320 eurolt 500 euroni ning alates teisest klassist 100 eurolt 150 euroni.

Taotluse koolitoetuse saamiseks saab esitada Tallinna Iseteeninduskeskkonnas alates 18. septembrist kuni 30. novembrini.

Õppeaasta alguse toetus on Tallinna universaaltoetus, mida makstakse kõigile kuni 19-aastastele põhi-, kesk- või kutseharidust omandavatele õpilastele tingimusel, et õpilase ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Toetuse maksmiseks kulub linnal 2026. aastal õppeaasta alguses enam kui 8,5 miljonit eurot, mis on linna eelarves juba ette nähtud.