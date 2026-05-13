Otse kell 9.30: kuidas mõjutab tehisaru õppimist

Seminar keskendub sellele, kuidas tehisaru juba täna õppimist ja õpetamist mõjutab ja mis võimalusi ning väljakutseid see kaasa toob. Kuidas toimib TI-Hüppe õpirakendus gümnaasiumis? Milliste eetiliste, juriidiliste, sotsiaalsete ja tehniliste riskidega on see seotud? Mida näitavad uuringud Eesti noorte valmiduse kohta kasutada tehisaru? Aruteludes käsitletakse nii hariduspoliitilisi küsimusi, TI-Hüppe algatust kui ka noorte tehisaru kasutamise praktikaid.