Otse kell 9.30: kuidas mõjutab tehisaru õppimist
Riigikogu kõrghariduse toetusrühm korraldab kolmapäeval koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskusega seminari, kus arutletakse tehisaru võimaluste ja väljakutsete üle hariduses. Kell 9.30 algavat seminari saab vaadata ERR-i portaalist.
Seminar keskendub sellele, kuidas tehisaru juba täna õppimist ja õpetamist mõjutab ja mis võimalusi ning väljakutseid see kaasa toob. Kuidas toimib TI-Hüppe õpirakendus gümnaasiumis? Milliste eetiliste, juriidiliste, sotsiaalsete ja tehniliste riskidega on see seotud? Mida näitavad uuringud Eesti noorte valmiduse kohta kasutada tehisaru? Aruteludes käsitletakse nii hariduspoliitilisi küsimusi, TI-Hüppe algatust kui ka noorte tehisaru kasutamise praktikaid.
