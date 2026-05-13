Rootsi kärbib energiahindade kasvu tõttu kütusemaksu veelgi

Rootsi valitsus teatas kolmapäeval, et kärbib Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütusemaksu. Rootsi tegi seda samal põhjusel ka märtsis.

Valitsuse hinnangul peaks bensiin ja diislikütus maksukärpe järel tarbija jaoks odavnema umbes kolme krooni ehk 0,27 euro võrra liitri kohta. Meede läheb hinnanguliselt maksma 7,7 miljardit krooni (705 miljonit eurot) ning on osa valitsuse esitletud 17,5 miljardi kroonisest (1,5 miljardi eurosest) kriisipaketist.

"Me oleme silmitsi kõige hullema üleilmse energiakriisiga, mida maailm kunagi kogenud on. Olukord Lähis-Idas on endiselt ebastabiilne ja meid pannakse sellega proovile," ütles energiaminister Ebba Busch pressikonverentsil.

Rahandusminister Elisabeth Svantesson märkis, et isegi kui sõda homme lõppeks, kestaks selle mõju Rootsi majandusele veel vähemalt aasta lõpuni.

USA-Iisraeli ja Iraani vaheline sõda on peatanud naftatarned läbi Hormuzi väina, mida tavaliselt läbib umbes viiendik maailma naftast ja gaasist.

Rootsi on juba langetanud kütusemaksu madalaimale tasemele, mida Euroopa Liidu määrused lubavad ning uus kärbe, mis peaks kestma 1. juulist 30. novembrini, vajab Euroopa Liidu Nõukogu heakskiitu.