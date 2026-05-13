X!

Rootsi kärbib energiahindade kasvu tõttu kütusemaksu veelgi

Välismaa
Rootsi energeetikaminister Ebba Busch
Rootsi energeetikaminister Ebba Busch Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Rootsi valitsus teatas kolmapäeval, et kärbib Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütusemaksu. Rootsi tegi seda samal põhjusel ka märtsis.

Valitsuse hinnangul peaks bensiin ja diislikütus maksukärpe järel tarbija jaoks odavnema umbes kolme krooni ehk 0,27 euro võrra liitri kohta. Meede läheb hinnanguliselt maksma 7,7 miljardit krooni (705 miljonit eurot) ning on osa valitsuse esitletud 17,5 miljardi kroonisest (1,5 miljardi eurosest) kriisipaketist.

"Me oleme silmitsi kõige hullema üleilmse energiakriisiga, mida maailm kunagi kogenud on. Olukord Lähis-Idas on endiselt ebastabiilne ja meid pannakse sellega proovile," ütles energiaminister Ebba Busch pressikonverentsil.

Rahandusminister Elisabeth Svantesson märkis, et isegi kui sõda homme lõppeks, kestaks selle mõju Rootsi majandusele veel vähemalt aasta lõpuni.

USA-Iisraeli ja Iraani vaheline sõda on peatanud naftatarned läbi Hormuzi väina, mida tavaliselt läbib umbes viiendik maailma naftast ja gaasist.

Rootsi on juba langetanud kütusemaksu madalaimale tasemele, mida Euroopa Liidu määrused lubavad ning uus kärbe, mis peaks kestma 1. juulist 30. novembrini, vajab Euroopa Liidu Nõukogu heakskiitu.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:23

BC Kalev/Cramo muudab nime

16:16

Fotod: USA president Donald Trump jõudis Hiina tippkohtumisele

16:07

Pevkur ootab kaitseväe soovitusi Hormuzi väina missiooni panustamiseks

16:06

Doktoriõppe kasvanud populaarsust veavad välistudengid

16:03

Air Balticu kahjum süvenes esimeses kvartalis 70 miljonile eurole

16:01

Eesti Rahva Muuseum viib Soome näituse soome-ugri rahvaste jahitraditsioonidest

16:00

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

15:53

CHI Pärnu toob kokku ratsasportlased üheksast riigist

15:35

Prognoositav intressimäärade tõus võib probleemseid laene juurde tuua

15:30

Flow festivalil esinevad Disclosure ja Rochelle Jordan

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

00:20

Eesti ei pääsenud Eurovisiooni finaali Uuendatud

06:46

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

12.05

Irus põlevad kaks angaari Uuendatud

12.05

Autovahetuse asemel kulutavad inimesed rohkem raha sõiduki remondile

12.05

Ivar Must: Dave Benton on intrigant ja manipuleerija

12:55

Zelenski: Ukraina positsioonid on viimaste aastate tugevaimad Uuendatud

12.05

Tartust Baeri tänavalt leiti hoone lammutamise käigus vana õlletehase võlvkeldrid

08:02

Uppunud Vene kaubalaev võis vedada tuumareaktori osi Põhja-Koreale

12.05

Vaata uuesti: Vanilla Ninja pani kogu saali rokkima

12.05

Pereseaduse muudatus kohustab lapsendajaid last sellest teavitama

ilmateade

loe: sport

16:23

BC Kalev/Cramo muudab nime

16:00

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

15:53

CHI Pärnu toob kokku ratsasportlased üheksast riigist

15:21

Raadik ja Lee kaitsesid bowling'u Eesti meistritiitlit

loe: kultuur

16:01

Eesti Rahva Muuseum viib Soome näituse soome-ugri rahvaste jahitraditsioonidest

15:30

Flow festivalil esinevad Disclosure ja Rochelle Jordan

15:28

Galerii: Haus galerii uutel näitustel näeb Grossi ja Peterseni loomingut

12:24

Heimtali muuseumis avatakse ülevaatenäitus Uku rahvakunstimeistrite koondisest

loe: eeter

15:15

Ken Saan: populismiga ei ole mõistlik dialoogi astuda

12:19

Katrin Pärn: Eino Baskinist rääkiv lavastus on minu jaoks väga isiklik

11:04

Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp: Ninjad tegid tõesti kõik, mida suutsid

10:51

Merlyn Uusküla: öösel säravaim artist ja hommikul parim ema korraga olla ei saa

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (13.05.2026 15:00:00)

13:05

Prantsusmaa rõhuasetus Aafrika riikidega suhtlemisel nihkub arenguabilt investeeringutele

13:05

Vanglarendileping võib tähendada nikotiinipatjade lubamist ka Eesti vangidele

12:25

Raadiouudised (13.05.2026 12:00:00)

09:50

Trump alustas visiiti Hiinasse

09:50

Eesti otsib uusi sõnumeid välisinvestorite sõjahirmu vähendamiseks

09:45

Turvatöötajad on rohkem kimpus narko- kui alkoholijoobes poekülastajatega

09:25

Raadiouudised (13.05.2026 09:00:00)

12.05

Päevakaja (12.05.2026 18:00:00)

12.05

Piirissaare väikelaevahange läks luhta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo