Ukraina ja Venemaa vahetasid lubatud tuhande asemel märksa vähem vange

"Täna naasevad Venemaa vangistusest Ukraina relvajõudude, Rahvuskaardi ja riikliku piirivalveteenistuse võitlejad," teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski ühismeedias. "See on esimene etapp vahetusest "1000 vastu 1000".

Zelenski sõnul on vabastatute seas reamehed, seersandid ja ohvitserid. Enamik neist oli Venemaa vangistuses alates 2022. aastast. Nad kaitsesid Ukrainat Mariupolis ja Azovstalis, Donetski, Luganski, Harkivi, Hersoni, Zaporižžja, Sumõ ja Kiievi suunal ning Tšornobõli tuumaelektrijaama juures.

"Tänan kõiki, kes töötavad meie inimeste koju toomise nimel – eelkõige meie võitlejaid, kes täiendavad Ukraina vahetusfondi, ning meie meeskonda. Tänan kõiki partnereid, kes aitavad ukrainlasi vangistusest vabastada. Jätkame võitlust iga inimese eest, kes endiselt vangistuses on."

Vangide vahetusel osutas vahendaja rollis kaasabi Araabia Ühendemiraadid, kinnitas Interfax.

Venemaa kaitseministeeriumi teade vahetuse kohta ütleb: "15. mail toodi Kiievi režiimi kontrolli all olevatelt aladelt tagasi 205 Venemaa sõjaväelast. Vastutasuks anti üle 205 Ukraina relvajõudude sõjavangi."

Vabastatud Vene sõjavangid viidi Valgevene territooriumile. "Kõik Venemaa sõjaväelased toimetatakse Venemaa Föderatsiooni raviks ja rehabilitatsiooniks Venemaa kaitseministeeriumi meditsiiniasutustesse," ütleb teade.

Eelmine kord vahetasid Venemaa ja Ukraina sõjavange 11. aprillil, toona 175 vastu 175.