Saaremaa sõjavaramuuseumis saab näha kaht Eesti soomusautot

Saab vist öelda, et Saaremaa sõjavaramuuseumi juhi Margus Sinimetsa eestvedamisel valmis ehitatud soomusauto Kalevipoeg prototüüp on igati kaasaegsem kui sajanditagune originaal. Sada aastat tagasi pidi soomusauto meeskond vänta andma, et auto käima saada, see Kalevipoeg on nupupill oma GAZ53 mootoriga.

Ja kui see masin liikuma hakkab, on see ikka päris kole ja isegi hirmutav. Aga võib-olla isegi eesmärgipäraselt.

"Täna lihtsalt inimesed ei ole nii koledat asja näinud. Aga tol ajal see ikkagi hirmutas. Ehk et kui need rindele jõudsid, esimesed masinad, siis ikka punaste seas paanikat oli. Tavaline reamees, see pani kabuhirmus, et mis kole asi see on ja veel paugub ka," rääkis Sinimets.

Kalevipoja kõrval on ka kaheksa aastat tagasi valmis ehitatud soomusauto Estonia. Kokku ehitati Eestis sajand tagasi 13 soomusautot, millest pole peale fotode järel midagi. Need masinad ongi ehitatud valmis suuresti fotode põhjal.

"Originaalist ei ole siin mõhkagi. See on ikkagi piltide järgi tehtud. Mitte ühestki meie soomusautost ei tea midagi. Punased ikkagi 1940 viisid need kõik minema. Minu andmetel mööda Pärnu maanteed Riia suunas need kadusid," lausus Sinimets.

Sinimets ütles, et andmete järgi oli soomusauto meeskond seitsmeliikmeline, mis tundub tegelikult raskesti usutav.

"Mismoodi seitse meest pidid siia ära mahtuma – ma ei usu! Siiasamasse torni pidi mahtuma ka 15 000 padrunit kuulipildujatele," lausus Sinimets.

Estonia on puuratastega, aga Kalevipoeg juba spetsiaalsete nii-öelda valuvelgedega soomusauto. Mõlemat masinat näeb Saaremaa sõjavaramuuseumis, küll aga paigutatakse Estonia paari kuu pärast ümber Eesti sõjamuuseumisse.