X!

Saaremaa sõjavaramuuseumis saab näha kaht Eesti soomusautot

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Saaremaa sõjavaramuuseumis Orissaares saab lähikuudel korraga näha kaht väga ainulaadset sõjamasinat – Eesti vabadussõja aegseid soomusautosid Estoniat ja Kalevipoega.

Saab vist öelda, et Saaremaa sõjavaramuuseumi juhi Margus Sinimetsa eestvedamisel valmis ehitatud soomusauto Kalevipoeg prototüüp on igati kaasaegsem kui sajanditagune originaal. Sada aastat tagasi pidi soomusauto meeskond vänta andma, et auto käima saada, see Kalevipoeg on nupupill oma GAZ53 mootoriga.

Ja kui see masin liikuma hakkab, on see ikka päris kole ja isegi hirmutav. Aga võib-olla isegi eesmärgipäraselt.

"Täna lihtsalt inimesed ei ole nii koledat asja näinud. Aga tol ajal see ikkagi hirmutas. Ehk et kui need rindele jõudsid, esimesed masinad, siis ikka punaste seas paanikat oli. Tavaline reamees, see pani kabuhirmus, et mis kole asi see on ja veel paugub ka," rääkis Sinimets.

Kalevipoja kõrval on ka kaheksa aastat tagasi valmis ehitatud soomusauto Estonia. Kokku ehitati Eestis sajand tagasi 13 soomusautot, millest pole peale fotode järel midagi. Need masinad ongi ehitatud valmis suuresti fotode põhjal.

"Originaalist ei ole siin mõhkagi. See on ikkagi piltide järgi tehtud. Mitte ühestki meie soomusautost ei tea midagi. Punased ikkagi 1940 viisid need kõik minema. Minu andmetel mööda Pärnu maanteed Riia suunas need kadusid," lausus Sinimets.

Sinimets ütles, et andmete järgi oli soomusauto meeskond seitsmeliikmeline, mis tundub tegelikult raskesti usutav.

"Mismoodi seitse meest pidid siia ära mahtuma – ma ei usu! Siiasamasse torni pidi mahtuma ka 15 000 padrunit kuulipildujatele," lausus Sinimets.

Estonia on puuratastega, aga Kalevipoeg juba spetsiaalsete nii-öelda valuvelgedega soomusauto. Mõlemat masinat näeb Saaremaa sõjavaramuuseumis, küll aga paigutatakse Estonia paari kuu pärast ümber Eesti sõjamuuseumisse.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

suur finaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:04

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:49

Aigro: suuski nurka ei viska, selle pärast ei pea muretsema

21:39

Fotod: Saaremaal tõsteti paika Eesti kolmas ilmaradar

21:33

Saaremaa sõjavaramuuseumis saab näha kaht Eesti soomusautot

21:30

Viipekeelsed uudised

21:27

Laupäeval tõuseb õhutemperatuur üle 20 kraadi

21:25

Fotod: Türil avati 47. lillelaat

21:23

Vabaõhumuuseumis avati näitus Stalini-aegsest karmist kolhoosielust

21:17

Kaitseväel on Kevadtormil kasutuses üle 500 drooni

21:12

TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:06

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

14.05

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

11:21

Uut suurhalli noolib kolm linna ning EOK kedagi järgmises etapis maha ei kanna

06:49

USA on ootamatult tühistanud plaani saata Poolasse 4000 sõdurit

09:56

Eesti rattatootja Ampler Bikes esitas pankrotiavalduse

07:50

Reede öösel anti Soomes ja Lätis droonihoiatused Uuendatud

11:53

Ukraina ja Venemaa vahetasid lubatud tuhande asemel märksa vähem vange

14.05

Trump: Xi pakkus abi Hormuzi avamiseks Uuendatud

12:42

Kokk väidetavast tülist Vooglaiuga: see on väljamõeldis

ilmateade

loe: sport

21:49

Aigro: suuski nurka ei viska, selle pärast ei pea muretsema

21:12

TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

20:51

Tammeka pikendas kodupubliku ees võiduseeria kolmele mängule

20:04

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

loe: kultuur

19:11

EKA ehte- ja sepakunsti tudengid avasid Patarei merekindluses ülevaatenäituse

18:55

Maarja Merivoo-Parro: püüame värskendada Vabamu nägu

18:45

Kareem Roustom: minu lemmikhelilooja on Veljo Tormis

18:40

Saaremaal algas põhikooliteatrite aastafestival

loe: eeter

12:42

Eurovisiooni finaali avab Taani ja lõpetab Austria

12:09

Kaie Kõrb: priimabaleriiniks saamine pole elus kõige tähtsam

11:03

Vaiko Eplik: ma ei tahaks olla Eesti popi Savisaar

10:10

Ratastooliga liikleja: liikumispuudelisi inimesi aitab väga palju betoon

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (15.05.2026 18:00:00)

17:45

Kergliikurit tohib muudatuse jõustudes juhtida alates kümnendast eluaastast

17:30

Eesti jääb Euroopa Liidu sidevõrkude reformi suhtes skeptiliseks

15:30

Raadiouudised (15.05.2026 15:00:00)

15:25

Türil alanud lillelaat toob kokku tuhandeid aiandushuvilisi

12:40

Soodsad hoolduskulud kasvatavad huvi elektriautode vastu

12:35

Narva poliitikute arvates tekitab piiripunkti tööaja kärbe järjekordi

12:30

Briti Tööparteis kasvab rahulolematus peaministriga

12:30

Raadiouudised (15.05.2026 12:00:00)

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo