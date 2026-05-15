Fotod: Türil avati 47. lillelaat

Aiandussõprade igakevadine suurim kokkutulek – Türi lillelaat – on avatud, kauplemine kestab pühapäeva pärastlõunani. Tänavune lillelaat on juba 47., ja see meelitab kevadpealinna endiselt tuhandeid aiandushuvilisi.

Tore talu perenaine Kristi Sakk on lillelaadal kaubelnud 20 aastat, tänagi müüs ta toidutaimi.

"Näiteks meie müüme praegu tomatit kahe ja poole euroga, kibepipart kolme ja poole euroga. Tomatit, pipart, kurki (ostetakse kõige rohkem) ja kapsaid läheb ka. Kõike läheb natuke," ütles Sakk.

Istikukasvataja Riho Pruuli endanimelisest puukoolist ütleb, et pakkuda tuleb kõike seda, mida turg nõuab.

"Marjapõõsad päris hästi lähevad, mustikas on meil peaaegu otsas. Meil olid kolmeaastased mustikad ja need hakkasid juba kandma, suured ja õitsesid. Lähevad kohe, inimene paneb maha ja saab tänavu juba marja," lausus Pruuli.

Lillelaadale ostlema sõidetakse kõikjalt üle Eesti.

"Ainult positiivsed (muljed), tõesti positiivsed. Ja täna, esimese päeva kohta ma usun, et on natuke ka õhku rohkem. Et ei ole nii täis, et ei saaks liikuda, et ei saaks olla, ei saaks vaadata. Väga mõnus on," ütles Kareda külast tulnud Riina Ojamets.

Tänavu, nagu ka paljudel varasematel aastatel, on palju võõrkeelseid müüjaid ja ostjaid. Laada peakorraldaja Pille Marrandi ütles, et kauplema on tuldud nii Lätist kui ka Leedust, ostjate seas on mitu tuhat külastajat nii Soomest kui ka Rootsist.

"Rahvas tuleb siia, teab, et kõikidele taimesoovidele ta ikkagi leiab siit midagi," lausus Marrandi.

Lillelaadaga kaasneb ka esinduslik kultuuriprogramm, laat ootab külastajaid pühapäeva pärastlõunani.