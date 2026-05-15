USA: Liibanon ja Iisrael pikendasid relvarahu 45 päeva võrra

Iisraeli rünnak Tyre linnale Liibanonis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Liibanon ja Iisrael pikendasid reedel relvarahu 45 päeva võrra, seda hoolimata uuest vägivallapuhangust, teatas kõnelusi vahendanud USA välisministeerium.

"16. aprillil alanud vaenutegevuse lõpetamist pikendatakse 45 päeva võrra, et võimaldada edasisi edusamme," ütles välisministeeriumi kõneisik Tommy Pigott.

Ta ütles, et välisministeerium peab 2. ja 3. juunil läbirääkimisi püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks ning Pentagon toob riikide sõjaväedelegatsioonid kokku 29. mail.

"Loodame, et need arutelud edendavad püsivat rahu kahe riigi vahel, teineteise suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse täielikku tunnustamist ning tõelise julgeoleku kehtestamist nende ühisel piiril," ütles Pigott.

Juba varem pikendatud relvarahu pidi lõppema pühapäeval.

Ühendriigid, Iisrael ja Liibanon peavad relvarahu kehtivaks vaatamata jätkuvale vägivallale, kusjuures Iisrael ründas kõneluste ajal taas Liibanonis asuvaid sihtmärke.

Iisraeli teatel jätkavad nad rünnakuid Iraani toetatud Liibanoni šiiarühmituse Hizbollah' vastu.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

USA: Liibanon ja Iisrael pikendasid relvarahu 45 päeva võrra

