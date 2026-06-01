USA esitas plaani Iisraeli-Liibanoni pingete leevendamiseks

USA välisminister Marco Rubio esitas pärast Liibanoni presidendi Joseph Aouni ja Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga rääkimist uue plaani, mis võimaldaks kahe poole vahel järkjärgulist pingete vähendamist, ütles USA ametnik pühapäeval.

USA ettepaneku kohaselt peaks esimese sammuna Iraani toetatav äärmusrühmitus Hezbollah lõpetama kõik rünnakud Iisraeli vastu ja vastutasuks hoiduks Iisrael eskalatsioonist Beirutis, ütles uudisteagentuuriga Reuters rääkinud ametnik. "See looks ruumi järkjärguliseks deeskalatsiooniks ja vaenutegevuse lõpetamiseks," selgitas anonüümsust palunud ametnik.

Väidetavalt president Aoun toetas ettepanekut ja astus samme kokkuleppe saavutamiseks, kuid Liibanoni parlamendi spiiker Nabih Berri, kes väitis, et garanteerib Hezbollah' pühendumuse relvarahule, soovis Iisraeli kohustamist lõpetada kõigepealt tulistamine Liibanonis.

Netanyahu ütles pühapäeval, et käskis vägedel liikuda sügavamale Liibanoni, et võidelda Hezbollah vastu, hoolimata enam kui kuus nädalat tagasi välja kuulutatud relvarahust.

Viimase edusammuna vallutasid Iisraeli väed 900-aastase Beaufort'i kindluse ja strateegilise mäeaheliku Lõuna-Liibanonis, teatas Iisraeli sõjavägi pühapäeval, päev pärast seda, kui Hezbollah korraldas ühe kõige aktiivsema tulistamise Põhja-Iisraeli suunas pärast aprillikuist relvarahu, mis ajendas Iisraeli võime sulgema koolid ja kehtestama piirangud.

USA ametnik ütles, et Washington ei eelda, et Iisrael peaks taluma Hezbollah' jätkuvaid rünnakuid oma tsiviilisikute vastu.