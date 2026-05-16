X!

Pärnu rand on hooajaks korda tehtud ja külaliste ootel

Eesti
Pärnu rand
Pärnu rand Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Eesti

Rannahooaeg läheneb. Suvepealinnas Pärnus on rand korda tehtud ja külaliste ootel. Rannarestoranid ja muud teenusepakkujad avavad uksed mai lõpus, vetelpääste alustab tööd 1. juunil.

Rannakabiinid, pingid ja atraktsioonid on paigas ning Pärnu rand on hooajaks valmis.

"Liiv on tagasi planeeritud, sõelutud. Inventar on kõik paigas, jätkuvalt teeme liigiti jäätmete sorteerimist rannal. Siit ka palve, et kui te randa tulete, ärge tulge klaastaaraga ega peitke suitsukonisid liiva alla, hoiame puhtust. Vetelpäästetornid saavad meil paika 25. maiks ja alates 1. juunist on rannavalvehooaeg peal," lausus Pärnu linnamajanduse osakonna juht Karmo Näkk.

Rannaettevõtted teevad veel viimaseid ettevalmistusi ning plaanivad uksed lahti teha mai lõpus.

"Meie oleme juba veebruarist kõvasti valmistunud, et saaks juba juunis uksed lahti teha. Kuna me oleme oma asjadega nii hästi juba jonksus, siis avame juba mai viimasel nädalal. Kõik suvetöötajad oleme leidnud, võib-olla veel üks-kaks on vaja, aga suurem osa tähtsatest töötajatest on olemas. Töötajate leidmine sel aastal oli lihtsam kui tavaliselt," ütles rannarestorani Vaib peakokk Jürgen Lip.

"Suvetöötajad on meil juba komplekteeritud ehk et oleme oma tiimi selleks aastaks leidnud. Meil on suur rannaspordiala, peab liiva korda tegema, rannaplatsid ette valmistama. Meil suured ehitustööd käivad ja terrassi parandame ja tuleb töötajatele kõik koolitused teha. Düün plaanib oma uksed lahti teha mai viimasel nädalavahetusel. Muidugi, kui ilmataat annab ilusat ilma, siis võib-olla jõuame varem," rääkis rannaklubi Düün partner Indrek Sarrap.

Järgmisest nädalast suletakse autodele randa viiv Supeluse tänav, mis jääb suvekuudeks vaid jalakäijatele.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

suur finaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:21

Putin läheb järgmisel nädalal Hiinasse riigivisiidile

21:20

Pärnu rand on hooajaks korda tehtud ja külaliste ootel

21:20

Pühapäev tuleb vihmane, Kagu-Eestis on äikeseoht

21:16

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

21:06

Sakslaste hinnangul seisab Euroopa silmitsi tõsiste sõjaliste võimelünkadega

20:35

Läti president tegi Andris Kulbergsile ettepaneku moodustada valitsus Uuendatud

20:22

Tribuntsov: tahaks olla lühiraja MM-il suures mängus

19:47

Ukraina droonid ründasid Nevinnomõsski Azoti keemiatehast Uuendatud

19:41

Ukrainale teeb muret paus rahukõnelustel

19:40

Mets ja St. Pauli langesid Saksamaa esiliigasse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:47

Ukraina droonid ründasid Nevinnomõsski Azoti keemiatehast Uuendatud

15.05

Matemaatikaeksami tulemused näitasid taas suurt erinevust õpilaste tasemes

07:47

Bill Gates müüs oma viimased Microsofti aktsiad

15.05

Pevkur: USA-s hakkavad poliitilised otsused nüüd jõudma sõjalisele tasandile

11:41

Ukraina kasutab Venemaa kohal kaose külvamiseks üha enam õhupalle

08:35

Taiwan teatas pärast Trumpi hoiatust, et on sõltumatu riik

15.05

Trump hoiatas pärast kohtumist Xiga Taiwani iseseisvuspüüdluste eest

08:11

Trump: USA ja Nigeeria väed likvideerisid Islamiriigi kõrge juhi

15.05

Uut suurhalli noolib kolm linna ning EOK kedagi järgmises etapis maha ei kanna

10:21

Viilma: EELK ei saa keerulises olukorras öelda, et lugege piiblit

ilmateade

loe: sport

21:16

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

20:22

Tribuntsov: tahaks olla lühiraja MM-il suures mängus

19:40

Mets ja St. Pauli langesid Saksamaa esiliigasse

19:00

Flora võitis viienda mängu järjest Uuendatud

loe: kultuur

15:35

Galerii: Kristjan Järvi ja Nordic Pulse esinesid Vabaduse väljakul koos popartistidega

15:32

Carolina Pihelgas esindab Eestit Euroopa kirjanike festivalil Londonis

10:33

Arvustus. Jumalannad, animism ja kehavedelikud Veneetsia biennaalil

10:03

Ligi 200 muuseumit üle Eesti avavad oma uksed Muuseumiööks

loe: eeter

17:18

Mängi kaasa: ela finaalile kaasa koos Eurovisiooni mänguga

15:28

Killandi: Eurovisioonil on vahel nii, et tee mis sa teed, teised on lihtsalt paremad

12:16

Tallinnast Kadrinasse kolinud Pärtel Soosalu: kahetsemiseks pole aega olnud

12:00

Otse kell 22: kes pärjatakse 70. Eurovisiooni lauluvõistluse võitjaks?

Raadiouudised

18:40

Pärnu on rannahooajaks valmis

18:40

Võrumaa tahab pakkuda lastele rohkem mahetotiu

18:40

Päevakaja (16.05.2026 18:00:00)

18:30

Lennart Meri konverents: 2029 on kaitsevalmituseks liiga pikk tähtaeg

15.05

Päevakaja (15.05.2026 18:00:00)

15.05

Kergliikurit tohib muudatuse jõustudes juhtida alates kümnendast eluaastast

15.05

Eesti jääb Euroopa Liidu sidevõrkude reformi suhtes skeptiliseks

15.05

Raadiouudised (15.05.2026 15:00:00)

15.05

Türil alanud lillelaat toob kokku tuhandeid aiandushuvilisi

15.05

Soodsad hoolduskulud kasvatavad huvi elektriautode vastu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo