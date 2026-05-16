Pärnu rand on hooajaks korda tehtud ja külaliste ootel

Rannahooaeg läheneb. Suvepealinnas Pärnus on rand korda tehtud ja külaliste ootel. Rannarestoranid ja muud teenusepakkujad avavad uksed mai lõpus, vetelpääste alustab tööd 1. juunil.

Rannakabiinid, pingid ja atraktsioonid on paigas ning Pärnu rand on hooajaks valmis.

"Liiv on tagasi planeeritud, sõelutud. Inventar on kõik paigas, jätkuvalt teeme liigiti jäätmete sorteerimist rannal. Siit ka palve, et kui te randa tulete, ärge tulge klaastaaraga ega peitke suitsukonisid liiva alla, hoiame puhtust. Vetelpäästetornid saavad meil paika 25. maiks ja alates 1. juunist on rannavalvehooaeg peal," lausus Pärnu linnamajanduse osakonna juht Karmo Näkk.

Rannaettevõtted teevad veel viimaseid ettevalmistusi ning plaanivad uksed lahti teha mai lõpus.

"Meie oleme juba veebruarist kõvasti valmistunud, et saaks juba juunis uksed lahti teha. Kuna me oleme oma asjadega nii hästi juba jonksus, siis avame juba mai viimasel nädalal. Kõik suvetöötajad oleme leidnud, võib-olla veel üks-kaks on vaja, aga suurem osa tähtsatest töötajatest on olemas. Töötajate leidmine sel aastal oli lihtsam kui tavaliselt," ütles rannarestorani Vaib peakokk Jürgen Lip.

"Suvetöötajad on meil juba komplekteeritud ehk et oleme oma tiimi selleks aastaks leidnud. Meil on suur rannaspordiala, peab liiva korda tegema, rannaplatsid ette valmistama. Meil suured ehitustööd käivad ja terrassi parandame ja tuleb töötajatele kõik koolitused teha. Düün plaanib oma uksed lahti teha mai viimasel nädalavahetusel. Muidugi, kui ilmataat annab ilusat ilma, siis võib-olla jõuame varem," rääkis rannaklubi Düün partner Indrek Sarrap.

Järgmisest nädalast suletakse autodele randa viiv Supeluse tänav, mis jääb suvekuudeks vaid jalakäijatele.