Eesti 200 volikogu: Eesti vajab radikaalseid muutusi

Pühapäeval kogunenud Eesti 200 volikogul tõdeti, et Eesti vajab radikaalseid, põhimõttelisi ja pikaajalisi muutusi maksupoliitikas, tööjõuturul ja pensionisüsteemis. Selleks on Eesti 200 nõus tegema ka ebapopulaarseid otsuseid.

"Eesti 200 eesmärk on 2027. aasta valimiste järel moodustada selgelt liberaalne valitsuskoalitsioon nende jõududega, kes on valmis tegema radikaalseid, põhimõttelisi ja pikaajalisi muutusi. Eesti tulevikule on kõige ohtlikum, kui pärast 2027. aasta valimisi tuleks võimule populistlik ja konservatiivne seltskond ehk Isamaa, EKRE ja Keskerakonna valitsus," sõnas Eesti 200 esimees Kristina Kallas.

"Eesti majanduse väljakutse ei ole maksumäärade üle vaidlemine. Eesti majandus vajab struktuurseid muutusi valdkondades nagu maksupoliitika, tööjõuturg ja pensionisüsteem, mis praegusel kujul ei ole pikalt jätkusuutlik. Eesti ei saa jääda vananeva ühiskonna ja kasvava maksukoormuse lõksu lihtsalt seetõttu, et poliitikud kardavad teha ebapopulaarseid otsuseid," lisas Kallas.

Eesti 200 ütles ka välja, et Eesti vajab kliimaseadust.

"Mitte loosungite pärast, vaid selleks, et lõpetada lõputu ebakindlus ettevõtjatele, investoritele ja kohalikele omavalitsustele. Kliimapoliitika ei saa olla emotsionaalne pendel ühest valitsusest teise — see peab olema Eesti järgmise majandusmudeli ja energeetika alus. Need, kes räägivad kliimast ainult kuluna, ei saa aru, kuhu liigub Euroopa majandus järgmise 20 aasta jooksul," lausus erakonna juht.

Kallas märkis, et Eesti 200 ei otsi pärast valimisi kõige mugavamat koalitsiooni. "Me otsime partnereid, kellel on poliitilist julgust teha ära muutused, ilma milleta Eesti jääb aeglase vaesumise kursile. Liberaalne Eesti ei püsi iseenesest — seda tuleb teadlikult ja otsustavalt kaitsta," sõnas Kallas.