Nädalavahetusel toimusid Eesti eri otstes rattaretked

Sel nädalavahetusel toimus kaks suurt rattaretke – loodusele ja keskkonnale keskenduv 33. roheliste rattaretk Haapsalus ning kultuuriteemadele keskenduv rattafest Setomaal. Rattafest on endise pikaaegse roheliste rattaretke eestvedaja uus algatus.

Üle 2000 ratturi sõitis sel nädalavahetusel Setomaal toimunud rattafesti 130-kilomeetrisel rajal mööda piiriäärseid alasid ja tutvus kohaliku pärimuskultuuri ning eluoluga.

"Me mõtlesime oma seitsmeaastase pojaga, et pole kunagi midagi sellist teinud ja proovime ära, miks mitte Setomaa," rääkis Tõstamaalt pärit rattaretkeline Keijo. "Mõtlesin, et pean poissi järel vedama, aga pean vaatama, kuidas talle järele jõuan. See tuli esimesena pildile, vaatasin esinejaid ja ostsime juba piletid ära."

"Oleme mõnel rattaretkel käinud, aga nüüd mõtlesime, et on aeg võtta mõni väike laps kaasa ja proovida. Pealegi olen Võrumaalt pärit, tore ju tulla," lisas rattaretkeline Hella.

"Nägin palju metsi ja mulle meeldis metsas väga," märkis Tallinnast pärit rattaretkeline Joosep.

Rattafesti peakorraldaja on Aarne Valmis, kes oli varem roheliste rattaretke üks eestvedaja ja ellukutsuja. Keskkonnateemad on muutunud tema sõnul aga liiga polariseerivateks.

"Aus vastus on see, et inimestel on erinevad nägemused," ütles Valmis. "Me ei peaks vastanduma, olenemata sellest, kas toetame tuumaenergiat või vaidleme metsaraie üle," selgitas ta. "Püüame leida teemasid, mis meid ühendavad, ja kindlasti on kultuur üks selline."

Roheliste rattaretk viis Matsallu ja Haapsallu

Juba 33. korda mai keskel toimuv roheliste rattaretk viis seekord matkajad Matsalu kanti ja Haapsallu, kuhu varasematel aastatel polegi jõutud. Kuigi samal ajal oli konkureeriv üritus Setomaal, seikles Läänemaal ligi 1500 matkajat.

"Meie oleme alati sellel ajal teinud, kogu aeg on kontserte ja festivale ühel ajal," rääkis roheliste rattaretke eestvedaja Peep Veedla. "Kui mina alustasin Viru Folgi tegemist, siis alguses oli nii, et samal ajal ei olnud midagi. Aga nüüd on täpselt samal ajal Treskifest, nii nagu teine rattaüritus on samas Treskis. See on üsna üks käekiri," nentis Veedla.

Aastakümnete jooksul on üht-teist tulnud muuta: enam pole vaja keevitusbussi kaasa otsida, sest rattad nii kergelt ei lagune. Küll aga peab ööbimiskohas olema pesemisvõimalus, sest mustana enam magama ei minda. Kui algusaastatel oli väga palju õpetajaid koos klassidega matkamas, siis nüüd tullakse retkele pigem perekonditi.

Iiri on rattamatkal kuuendat korda ja seekordne retk on eriline. "Kuna varem olen käinud sõprade ja teistega, siis seekord tõin kaasa ka oma kaks nooremat põlvkonda," ütles Iiri, lisades, et noored on ilmselt ka järgmisel matkal kohal.

Pärnakal Taavil tuli seekord vändata kahe eest, sest koos isaga matkas eile kolmeaastaseks saanud Roosi.

"Tähistasime ikka koogi ja küünlaga ning ta sai endale väikse ratta, millega saab hakata ise kimama," rääkis rattamatkaja Taavi. "Arvan, et järgmisel aastal on ta ise ratta peal."