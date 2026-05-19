Otse kell 10: raudtee-eksperdid arutavad, kuidas majandus jalad alla saaks

Rail Baltic Estonia eestvedamisel toimub Tallinnas teisipäeval rahvusvaheline mobiilsuskonverents, mis keskendub küsimusele, kuidas mõjutavad ühendused majandust, regionaalset arengut ja Euroopa konkurentsivõimet. Kell 10 algavat konverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Sõna saavad liikuvuseksperdid, ettevõtjad, majandusanalüütikud ja poliitikakujundajad Eestist ja mujalt Euroopast. Juttu tuleb sellest, kas raudtee lähedus paneb piirkonnad kasvama, kuidas mõjutavad ühendused ettevõtlust ja turismi ning milline on liikuvuse mõju maailmas, kus majandus ja julgeolek on üha tihedamalt seotud.

Ajakava

Kell 10 ütlevad konverentsi avasõnad taristuminister Kuldar Leis ja Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Kell 10.20-10.40

Kuidas on liikuvus mõjutanud Euroopa konkurentsivõimet?

Maive Rute, Euroopa Komisjoni siseturu ja tööstuse peadirektoraadi asejuht

Kell 10.40-11.30

Kui lähedal on liiga kaugel? Regionaalarengust räägitakse palju Tallinnas ja kahetsusväärselt vähe regioonides endis. Kuidas mõjutavad ühendused elu ja ettevõtlust pealinnast eemal? Kas raudtee lähedus paneb asulad kasvama või peletab inimesed eemale?

Arutlevad Pärnu linnapea Kristel Voltenberg, Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juhataja Janek Kadarik, Brackmann Arenduse juhatuse liige, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) juhatuse liige Sari Sopanen, Jõulumäe tervisespordikeskuse juhatuse liige Lily Allas ja riigiarhitekt Tõnis Arjus.

Kell 11.30-11.50

Kas me saame läbi Lätita?

Kristjan Thor Vähi, Invego juhatuse liige

Kell 11.50-12.35

Kas ühendused panevad Eesti majanduse kasvama? Majanduskasvu võti on kaotsi läinud. Kas mastaapne taristuehitus paneb Eesti majanduse kasvama? Aga ühendused? Kas külma kliimaga kallis riigis on üldse turismpotentsiaali?

Arutlevad Luminori peaökonomist Lenno Uusküla, Enterprise Estonia juhatuse liige Mari-Liis Küppar ja Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.

Kell 12.35-12.45

Kas maal on elu?

Mikk Merekivi, globaalselt mõtlev ettevõtja Järvakandist

Kell 12.45-13.30 paus

Kell 13.30-13.55

Mihkel Nestor, SEB analüütik

Peeter Koppel, Redgate Capitali investeerimise valdkonnajuht

Kell 13.55-14.10

Kumb ühendab inimesi rohkem, kas sport või raudtee?

Kalev Kruus, spordikommentaator

Kell 14.10-14.25

Kas keegi noori ka kuulab?

Arutlevad Eesti kliimadelegaat, TÜ tudeng, kliima noordelegaat Karin-Annika Luga ja TÜ nooremteadur, noorkliimadelegaat ÜRO-s Marie Johanna Univer.

Kell 14.25-14.50

Kuidas mõjutab liikuvus maailmarändurit?

Tiit Pruuli, maailmarändur ning Go Groupi asutaja ja kaasomanik

Kell 14.50-15

Kuidas Eesti Aasiast täna paistab?

Hannes Hanso, Eesti suursaadik Hiinas, Vietnamis, Mongoolias ja Tais

Kell 15-15.45

Milline on liikuvuse globaalne mõju? Kuidas mõjutab liikuvus või selle piiratus majandust, julgeolekut ja elu ärevas maailmas?

Arutlevad Soome raudteearendaja, East Railway tegevjuht Petteri Portaankorva, öörongide operaatori European Sleeper tegevjuht Elmer van Buuren ja The Bothnian Corridor regionaalse koostööorganisatsiooni tegevjuht Henric Fuchs. Arutelu on inglise keeles ja tõlge eesti keelde puudub.

Kell 15.45-15.55

Euroopa Komisjoni kestliku transpordi ja turismi volinik Apóstolos Tzitzikóstas

Kell 15.55-16.10

Kuhu me viie aasta pärast jõudnud oleme?

Anvar Salomets, Rail Baltic Estonia juhatuse esimees