Venemaa alustas tuumajõudude suurõppust

Vene relvajõud alustasid teisipäeval suuri tuumajõudude õppusi, mis hõlmavad lisaks Venemaa Euroopa osas paiknevatele üksustele ning Põhja- ja Vaikse ookeani laevastikule ka Valgevenesse viidud tuumavägesid.

"Venemaa relvajõud viivad 19.–21. maini läbi õppuse tuumajõudude ettevalmistamise ja kasutamise kohta agressiooniohu korral," teatas Vene kaitseministeerium teisipäeval. "Õppusel osalevad strateegilised raketiväed, Põhja- ja Vaikse ookeani laevastik, kauglennuvägi ning mõned Leningradi ja Kesk-sõjaväeringkonna üksused," teatas ministeerium.

Samuti harjutatakse Valgevenes paiknevate tuumarelvade kasutamist, märkis Vene kaitseministeerium.

Õppustele kaasatakse üle 64 000 sõjaväelase ja 7800 ühikut sõjatehnikat, mille käigus lastakse välja ballistilisi ja tiibrakette Venemaa territooriumil asuvatelt sõjaväeobjektidelt, teatas ministeerium.

"Vägede praktilise tegevuse käigus on kavandatud harjutused mitmete tuumaväeüksuste ja -formatsioonide ettevalmistamiseks missiooniks ja neile igakülgse toetuse pakkumiseks, samuti ballistiliste ja tiibrakettide laskmiseks Venemaa Föderatsioonis asuvatelt polügoonidelt," seisis teates.

Õppuse eesmärkideks on parandada juhtimis- ja operatiivpersonali oskusi, korraldada alluvate vägede juhtimise ettevalmistamist ning potentsiaalse vastase heidutamist ja testida agressiooni ennetamises osalevate sõjaväe juhtorganite ja vägede valmisolekut, teatas ministeerium.

Tuumaõppus toimub ka Valgevenes

"Õppusel keskendutakse ka Valgevene Vabariigis paiknevate tuumarelvade ühisele ettevalmistamisele ja kasutamisele," seisis pressiteates.

Valgevenes asuvad väeosad alustasid juba esmaspäeval, 18. mail tuumarelvade lahingukasutuse ja tuumatoetuse väljaõpet. Valgevene kaitseministeerium kirjeldas seda õppust varem kui plaanilist väljaõppeüritust. See ei olevat suunatud kolmandate riikide vastu ega kujuta endast julgeolekuohtu piirkonnale.

Õppusel Valgevenes osalevad raketivägede ja lennuväe väeosad. Õppusel koostöös Venemaaga on kavas harjutada tuumarelvade kohaletoimetamist ja nende ettevalmistamist kasutamiseks. "Selle harjutuse põhijooneks on valmisoleku test lahingmissioonide läbiviimiseks ettevalmistamata piirkondadest kogu Valgevene Vabariigis. Peamine fookus on maskeerimise harjutamisel, oluliste vahemaade läbimisel ning jõudude ja vahendite kasutamise arvutuste tegemisel," märkis Valgevene kaitseministeerium.

2026. aasta jaanuaris ütles Valgevene Julgeolekunõukogu riigisekretär Aleksandr Volfovitš, et riik, tunnistades lääneriikide agressiivset poliitikat ja militariseerimist, loodab strateegilisele heidutusele, sealhulgas heidutusrelvade paigutamisele oma territooriumile.