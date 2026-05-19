X!

Venemaa alustas tuumajõudude suurõppust

Välismaa
Vene taktikaliste tuumarelvade laskeseadeldised koos rakettidega.
Vene taktikaliste tuumarelvade laskeseadeldised koos rakettidega. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

Vene relvajõud alustasid teisipäeval suuri tuumajõudude õppusi, mis hõlmavad lisaks Venemaa Euroopa osas paiknevatele üksustele ning Põhja- ja Vaikse ookeani laevastikule ka Valgevenesse viidud tuumavägesid.

"Venemaa relvajõud viivad 19.–21. maini läbi õppuse tuumajõudude ettevalmistamise ja kasutamise kohta agressiooniohu korral," teatas Vene kaitseministeerium teisipäeval. "Õppusel osalevad strateegilised raketiväed, Põhja- ja Vaikse ookeani laevastik, kauglennuvägi ning mõned Leningradi ja Kesk-sõjaväeringkonna üksused," teatas ministeerium. 

Samuti harjutatakse Valgevenes paiknevate tuumarelvade kasutamist, märkis Vene kaitseministeerium.

Õppustele kaasatakse üle 64 000 sõjaväelase ja 7800 ühikut sõjatehnikat, mille käigus lastakse välja ballistilisi ja tiibrakette Venemaa territooriumil asuvatelt sõjaväeobjektidelt, teatas ministeerium.

"Vägede praktilise tegevuse käigus on kavandatud harjutused mitmete tuumaväeüksuste ja -formatsioonide ettevalmistamiseks missiooniks ja neile igakülgse toetuse pakkumiseks, samuti ballistiliste ja tiibrakettide laskmiseks Venemaa Föderatsioonis asuvatelt polügoonidelt," seisis teates.

Õppuse eesmärkideks on parandada juhtimis- ja operatiivpersonali oskusi, korraldada alluvate vägede juhtimise ettevalmistamist ning potentsiaalse vastase heidutamist ja testida agressiooni ennetamises osalevate sõjaväe juhtorganite ja vägede valmisolekut, teatas ministeerium.

Tuumaõppus toimub ka Valgevenes

"Õppusel keskendutakse ka Valgevene Vabariigis paiknevate tuumarelvade ühisele ettevalmistamisele ja kasutamisele," seisis pressiteates.

Valgevenes asuvad väeosad alustasid juba esmaspäeval, 18. mail tuumarelvade lahingukasutuse ja tuumatoetuse väljaõpet. Valgevene kaitseministeerium kirjeldas seda õppust varem kui plaanilist väljaõppeüritust. See ei olevat suunatud kolmandate riikide vastu ega kujuta endast julgeolekuohtu piirkonnale.

Õppusel Valgevenes osalevad raketivägede ja lennuväe väeosad. Õppusel koostöös Venemaaga on kavas harjutada tuumarelvade kohaletoimetamist ja nende ettevalmistamist kasutamiseks. "Selle harjutuse põhijooneks on valmisoleku test lahingmissioonide läbiviimiseks ettevalmistamata piirkondadest kogu Valgevene Vabariigis. Peamine fookus on maskeerimise harjutamisel, oluliste vahemaade läbimisel ning jõudude ja vahendite kasutamise arvutuste tegemisel," märkis Valgevene kaitseministeerium.

2026. aasta jaanuaris ütles Valgevene Julgeolekunõukogu riigisekretär Aleksandr Volfovitš, et riik, tunnistades lääneriikide agressiivset poliitikat ja militariseerimist, loodab strateegilisele heidutusele, sealhulgas heidutusrelvade paigutamisele oma territooriumile.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Interfax

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:31

KUULA | Kas Talihärmi eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

11:22

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

11:17

Ülevaade: kontserdisuvi 2026 Uuendatud

11:16

Ajalooline asustusmuster jätab Euroopa ääremaad põllumajandustoetuseta

11:11

Cannes'i päevik #7: "Tundmatu" on järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile

11:11

Havertz tõi Arsenalile tiitli käeulatusse

10:57

Ukraina ründas naftarafineerimistehast Jaroslavlis Uuendatud

10:46

Stanley karikavõistlustel selgus viimane edasipääseja

10:25

Venemaa alustas tuumajõudude suurõppust

10:16

Neymar võitis Ancelotti usalduse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.05

Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

18.05

Venemaa kahekordistab Eestisse, Lätti ja Soome veetava kauba raudteetariife

10:57

Ukraina ründas naftarafineerimistehast Jaroslavlis Uuendatud

18.05

Galerii: USA avalikustas uue Eesti saatkonnahoone kavandi

18.05

Harrys Puusepp lahkub kaitsepolitseist

18.05

Eestisse jõudnud kange narkootikum on nõudnud juba mitu inimelu

06:40

Otse kell 10: kunstnike liit ja politsei raha kadumisest liidu kontodelt

18.05

Zelenski: Ukraina luure andmetel Venemaa raskused üha kasvavad

18.05

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

18.05

USA naftabuum lööb valusalt kodumaiste tarbijate rahakoti pihta

ilmateade

loe: sport

11:31

KUULA | Kas Talihärmi eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

11:11

Havertz tõi Arsenalile tiitli käeulatusse

10:46

Stanley karikavõistlustel selgus viimane edasipääseja

10:16

Neymar võitis Ancelotti usalduse

loe: kultuur

11:17

Ülevaade: kontserdisuvi 2026 Uuendatud

11:11

Cannes'i päevik #7: "Tundmatu" on järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile

10:02

Galerii: kruiisifestival Close-Up Båten tõi Tallinnasse tuhatkond Rootsi punkarit

09:33

Galerii: Viru keskuse aatriumi installatsioon tutvustab Eesti novelli maailma

loe: eeter

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

18.05

Video: "Ringvaate" stuudios kõlas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

18.05

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

18.05

Andreas Poom: minu laulud on nagu päeviku sissekanded

Raadiouudised

10:00

Narva hotellid võõrustavad üha rohkem Põhjamaade turiste

10:00

USA president Donald Trump lükkab edasi sõjalise rünnaku Iraani vastu

10:00

EMO-d täidavad järjest rohkem esmase tervishoiu rolli

09:20

Raadiouudised (19.05.2026 09:00:00)

18.05

Päevakaja (18.05.2026 18:00:00)

18.05

Valitsuserakonnad lähevad parlamendivalimistele vastu vastandumise strateegiaga

18.05

Raadiouudised (18.05.2026 15:00:00)

18.05

Võrus vahetub võim

18.05

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

18.05

Raadiouudised (18.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo