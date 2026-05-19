Euroopa lennufirmad muretsevad reaktiivkütuse puuduse pärast üha vähem

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa lennufirmad ja naftatöötlemistehased usuvad üha enam, et piirkond suudab sel suvel vältida tõsist lennukikütuse puudust. Iraani sõjast tingitud tarnehäired tekitasid varakevadel suurt muret, kuid Euroopa tehased suurendasid tootmist ja valitsused võtsid kasutusele strateegilised reservid.

Ryanairi juht Michael O'Leary ütles esmaspäeval, et ta ei muretse enam Euroopa kütusevarude pärast. "Umbes kuu aega tagasi oli tõsine mure," ütles O'Leary. Ka British Airways ja Air France kinnitasid, et neil on suvehooajaks piisavalt kütust.

Kütusevarusid on aidanud stabiliseerida suuremad tarned USA-st, Lääne-Aafrikast, Norrast ja osaliselt ka Venemaalt. Ka Euroopas tegutsevad naftafirmad on suurendanud tootmist.

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) hoiatas samas aprillis, et Euroopal võib alles olla vaid kuue nädala jagu lennukikütust. Mitmed naftakompaniid teatasid aga, et IEA prognoos puudujäägi kohta ei pea tõenäoliselt paika.

Hispaania energiakontsern Repsol teatas, et suurendas lennukikütuse tootmist 20–25 protsenti. Repsol lükkas edasi ka mõned hooldusseisakud, et tagada suveks piisavad lennukikütuse varud.

Wizz Airi juht József Váradi ütles, et reaktiivkütuse hinnatõus oli valus, kuid Euroopa kohanes olukorraga, kuna USA ja Nigeeria rafineerimistehased saatsid piirkonda täiendavaid tarneid.

Istanbuli lennujaam teatas samuti, et mitmekesised tarned aitavad tagada varustuskindlust. "Võtmeküsimuseks on tarnete mitmekesistamine," ütles Istanbuli lennujaama tippjuht Server Aydin ajalehele Financial Times.