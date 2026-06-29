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Euroopa võib alustada küttehooaega viimase 15 aasta väikseimate gaasivarudega

Välismaa
LNG tanker
LNG tanker Autor/allikas: SCANPIX/EPA/FAZRY ISMAIL
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa võib alustada tänavust kütteperioodi viimase 15 aasta madalaima gaasivarude tasemega. See suurendab riski, et gaasihinnad tõusevad talvel nii ettevõtete kui ka majapidamiste jaoks.

Konsultatsioonifirma Wood Mackenzie prognoosib, et enne talve on Euroopa Liidu gaasihoidlad täidetud 76 protsendi ulatuses, mis on madalaim tase alates 2011. aastast.

Võimalik madal gaasivarude tase on tingitud mitmest tegurist. Külma talve tõttu jäid gaasihoidlad kevadeks tavapärasest tühjemaks. Lisaks häiris USA ja Iraani konflikt veeldatud maagaasi (LNG) tarneid ning Lähis-Ida riigid vähendasid tootmist. Praegu on Euroopa Liidu gaasihoidlate täituvus keskmiselt 48 protsenti, vahendas Financial Times

Euroopa gaasihinnad on pärast konflikti stabiliseerunud, kuid madal hinnatase ei soodusta enam USA-st pärit LNG-lastide suunamist Euroopasse. 

"Oleme Euroopa gaasivarude täiendamise plaanide jaoks suve kriitilises etapis. Kuigi väljakuulutatud USA ja Iraani leping on surunud gaasihindu alla ja tekitanud lootust Lähis-Ida ja Pärsia lahe pakkumise naasmiseks turule, siis mida kauem näeme piiratud LNG pakkumist, seda madalamad on Euroopa gaasivarud talve alguses ja seda suurem on talviste hinnatõusude võimalus," ütles andmefirma Argus Media analüütik Natasha Fielding. 

Euroopa Komisjon teatas pühapäeval, et praegune gaasivarude maht ei tekita otseseid probleeme energiajulgeolekule ning soovitas liikmesriikidel saavutada gaasihoidlate 75-80-protsendiline täituvus. 

"Vajame kõrget taset, et olla järgmiseks talveks valmis, kuid tahame seda teha viisil, mis ei too kaasa lühiajalist hinnatõusu," ütles möödunud reedel EL-i energiavolinik Dan Jørgensen 

Olukord võib paraneda, kui Katari veeldatud maagaasi (LNG) eksport taastub kiiresti. Katari peaminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani teatas hiljuti, et peale kahe tootmisüksuse peaks riigi tootmismaht mõne nädala jooksul taastuma tavapärasele tasemele.

USA ja Iraani vahel kehtib küll relvarahu, kuid see on endiselt habras ning pole veel selge, kas nafta- ja gaasiveod saavad lähikuudel probleemideta jätkuda. Analüütikute sõnul seab see Euroopa keerulisse olukorda ning investorid panustavad futuuriturgudel sellele, et aasta lõpuks gaasihind tõuseb.

Toimetaja: Karl Kivil

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