Kuuma ilma tõttu Narvas suurenenud vingugaasioht püsib

Päästeauto Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Narva linnas suurenes teisipäeval kuuma ilma tõttu vingugaasioht ning see püsib ka kolmapäeval.

Kolmapäeva hommikul alates kella 8-st kontrollivad päästekomandod koostöös Narva linnavalitsuse, korteriühistute esindajate ja gaasiteenistustega kortereid, kus avastati vingugaasi lekked ning kus gaasi juurdevool on ajutiselt suletud.

Kontrollide käigus hinnatakse ventilatsioonisüsteemide olukorda ning gaasiseadmete ohutust. Vajadusel jääb gaasivarustus suletuks kuni puuduste kõrvaldamiseni.

Päästeamet palub elanikel jätkuvalt mitte kasutada gaasiseadmeid enne ametliku teavituse saabumist.

Kui olukord stabiliseerub ja oht on möödunud, annab päästeamet sellest eraldi teada.

Teisipäeval reageerisid Ida-Virumaa päästjad korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasiohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfäärirõhu tõttu ei töötanud kortermajade ventilatsiooni- ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Selle tagajärjel võib gaasiboilerite ja teiste gaasiseadmete kasutamisel koguneda ruumidesse ohtlikus koguses vingugaasi.

Kokku registreeriti teisipäeval Narvas 15 sellist väljakutset. Eluruumides viibinud inimesed tundsid gaasilõhna, neil hakkas halb, ning häiret andis gaasiandur. Kõikides korterites kasutati gaasiseadmeid. Kiirabi toimetas ühe kannatanu haiglasse.

Päästjad tuvastasid korterites gaasilekke enamasti vannitoas. Korterite gaasikraanid suleti ja aknad avati tuulutuseks, veeboileri kasutamine keelati.

Vingugaas on inimesele väga ohtlik, kuna sellel puudub värv ja lõhn. Vingugaasi olemasolu aitab tuvastada ainult õigesti paigaldatud vingugaasiandur.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

