X!

Tallinnas Elamus Spas sai neli töötajat vingugaasimürgituse

Eesti
{{1784435220000 | amCalendar}}
Saun. Pilt on illustratiivne.
Saun. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinnas Elamus Spa 21+ saunakeskuses vajas laupäeval neli töötajat vingugaasi sissehingamise tõttu meedikute abi.

Laupäeva õhtul kell 22.44 teatati häirekeskusele võimalikust vingugaasi juhtumist Tallinnas Mustamäel asuvas Elamus Spa 21+ saunakeskuses.

Puuküttega saun hakkas halgude lisamisel suitsu sisse ajama õhtul kella kaheksa paiku. Pärast andurite käivitumist juhiti külastajad spaa teistele aladele ning ruumid tuulutati.

Kiirabi ja päästjad kutsuti kohale pea kolm tundi hiljem, kui ühel töötajal hakkas halb.

Kokku neli saunakeskuses viibinud töötajat tundsid end halvasti ning nendega tegelesid meedikud.

Kõik haiglasse kontrolli viidud töötajad pääsesid koju.

Päästjate saabumise ajaks olid spaa töötajad juba saunaruume tuulutanud. Spaa suleti, et ohutus tagada ja kõik vajalik üle kontrollida. Kohapeal on kiirabi, kes vaatab üle kõik spaas viibinud inimesed, kes end halvasti tunnevad.

Spaa juhataja Margit Kurni sõnul pole ükski külastaja halvast enesetundest teada andnud.

"Eilne ilm oli natukene ekstreemsem, väljas oli päris troopiline, 27 kraadi. Teatud hetkel hakkas vihma sadama, toimus õhurõhu muutus ja see võis ka olla üheks põhjuseks, mis sellel murdosasekundil surus suitsu sauna küttekolde kaudu välja, aga õnneks seda märgati väga kiirelt andurid andsid sellest märku," ütles Kurn "Aktuaalsele kaamerale".

"Tuli välja Forus, kontrolliti meie andureid, taastati kõik uuesti ja üsna pea sai jätkuda tavapärane spaa külastus," lisas ta.

Päästeamet palub kõigil inimestel, kes viibisid laupäeval ajavahemikus kell 22.30 kuni 23.15 Elamus Spa 21+ saunakeskuse poolel jälgida lähitundidel tähelepanelikult oma enesetunnet. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole.

Vingugaasimürgistuse sümptomiteks võivad olla peavalu, pearinglus, iiveldus, oksendamine, nõrkus ja uimasus. Nende sümptomite ilmnemisel tuleb viivitamatult minna värske õhu kätte ning pöörduda terviseseisundi hindamiseks arsti poole.

Toimetaja: Märten Hallismaa, Valner Väino

lõpulahing

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:57

Vingegaardi velotuur lõppes kukkumisega, võimas Evenepoel alistas Pogacari

18:40

Tallinnas öösiti kiirendavad mootorratturid häirivad linnaelanike rahu

18:35

Tallinna vanalinnas seisavad tühjana ja hooldamata mitmed linnale kuuluvaid hooned

18:35

Euroliidu roheleppe kajastus Eesti meedias muutus aastatega konfliktsemaks

18:34

Trump soovitas Venemaa sanktsioonide paketti lisada ka piirangud Iraanile

18:25

Päevakaja (19.07.2026 18:00:00)

18:15

Tallinnas Elamus Spas sai neli töötajat vingugaasimürgituse Uuendatud

18:11

Belgia GP võitis Antonelli, Russelli sõit lõppes kiirelt

17:39

Merz kaalub Saksamaa valitsuse ümberkorraldamist

17:10

Tabeliliider Welco sai esiliigas üllatuskaotuse

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

02:52

Inglismaa lõi pöörases pronksimängus kuus, Prantsusmaa neli väravat Uuendatud

15:25

Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku ballistiliste rakettide rünnaku Uuendatud

18.07

Ungari president astus tagasi Uuendatud

18:15

Tallinnas Elamus Spas sai neli töötajat vingugaasimürgituse Uuendatud

18.07

Venemaa kehtestas Eestist pärit veokitele täieliku kaubaveokeelu Uuendatud

07:48

Tallinna vanalinnas seisavad linnale kuuluvad majad tühjalt ja hooldamata

07:21

NATO sõjaline juht: idatiiva ründamine maksaks Venemaale rohkem kui annaks

14:14

Pajari teenis Rally Estonial karjääri esimese võidu Uuendatud

18.07

Britid toovad siia spetsiaalselt Eesti jaoks loodud üksuse

18.07

Sõja 1606. päev: Ukraina ründas Moskva regiooni sadade droonidega Uuendatud

ilmateade

SPORT

18:57

Vingegaardi velotuur lõppes kukkumisega, võimas Evenepoel alistas Pogacari

18:11

Belgia GP võitis Antonelli, Russelli sõit lõppes kiirelt

17:10

Tabeliliider Welco sai esiliigas üllatuskaotuse

16:37

Eesti jalgpallikoondislane on Šotimaal hooaega alustanud kahe raske võiduga

loe: kultuur

15:39

Arvustus. Odüsseuse aatomipomm

14:47

Sõprus avab augustis Harjumäel suvekino

12:04

Galerii: ETV 71. sünnipäevaks avati telemajas Gunta Randla näitus tuntud telenägudest

11:47

Reigo Kuivjõgi: kunstihuvi ei teki iseenesest, vaid hakkab peale sündi hääbuma

loe: eeter

16:13

Galerii: telemajas tähistati ETV 71. sünnipäeva

13:00

Video: piilu ETV 71. sünnipäeva puhul kaadrite taha

12:04

Galerii: ETV 71. sünnipäevaks avati telemajas Gunta Randla näitus tuntud telenägudest

11:47

Reigo Kuivjõgi: kunstihuvi ei teki iseenesest, vaid hakkab peale sündi hääbuma

Raadiouudised

18.07

Jüri Luik: Ukrainas otsustakse Euroopa julgeoleku tulevik

18.07

Taliodra lõikus on alanud, saak tõotab tulla hea

18.07

Päevakaja (18.07.2026 18:00:00)

17.07

Brüssel tegi ettepaneku leevendada heitkogustega kauplemise süsteemi

17.07

Päevakaja (17.07.2026 18:00:00)

17.07

Narva ootab riigilt abi Kudruküla ojasängi ja suudme puhastamiseks

17.07

Jahimehed alustasid seakatku ennetamiseks drooniseiret

17.07

Haridusministeerium tegi koolivaheaegade graafiku taaskord ümber

17.07

Hiina tahab tehisaru arendamisel haarata maailmas juhtrolli

17.07

Raadiouudised (17.07.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo