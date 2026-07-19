Tallinnas Elamus Spas sai neli töötajat vingugaasimürgituse

Laupäeva õhtul kell 22.44 teatati häirekeskusele võimalikust vingugaasi juhtumist Tallinnas Mustamäel asuvas Elamus Spa 21+ saunakeskuses.

Puuküttega saun hakkas halgude lisamisel suitsu sisse ajama õhtul kella kaheksa paiku. Pärast andurite käivitumist juhiti külastajad spaa teistele aladele ning ruumid tuulutati.

Kiirabi ja päästjad kutsuti kohale pea kolm tundi hiljem, kui ühel töötajal hakkas halb.

Kokku neli saunakeskuses viibinud töötajat tundsid end halvasti ning nendega tegelesid meedikud.

Kõik haiglasse kontrolli viidud töötajad pääsesid koju.

Päästjate saabumise ajaks olid spaa töötajad juba saunaruume tuulutanud. Spaa suleti, et ohutus tagada ja kõik vajalik üle kontrollida. Kohapeal on kiirabi, kes vaatab üle kõik spaas viibinud inimesed, kes end halvasti tunnevad.

Spaa juhataja Margit Kurni sõnul pole ükski külastaja halvast enesetundest teada andnud.

"Eilne ilm oli natukene ekstreemsem, väljas oli päris troopiline, 27 kraadi. Teatud hetkel hakkas vihma sadama, toimus õhurõhu muutus ja see võis ka olla üheks põhjuseks, mis sellel murdosasekundil surus suitsu sauna küttekolde kaudu välja, aga õnneks seda märgati väga kiirelt andurid andsid sellest märku," ütles Kurn "Aktuaalsele kaamerale".

"Tuli välja Forus, kontrolliti meie andureid, taastati kõik uuesti ja üsna pea sai jätkuda tavapärane spaa külastus," lisas ta.

Päästeamet palub kõigil inimestel, kes viibisid laupäeval ajavahemikus kell 22.30 kuni 23.15 Elamus Spa 21+ saunakeskuse poolel jälgida lähitundidel tähelepanelikult oma enesetunnet. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole.

Vingugaasimürgistuse sümptomiteks võivad olla peavalu, pearinglus, iiveldus, oksendamine, nõrkus ja uimasus. Nende sümptomite ilmnemisel tuleb viivitamatult minna värske õhu kätte ning pöörduda terviseseisundi hindamiseks arsti poole.