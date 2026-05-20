X!

Tallinn tahab käima panna kahesuunalised trammid

Eesti
Tramm.
Tramm. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna abilinnapea Joel Jesse teatas, et Tallinn teeb suunamuutuse trammiliikluse arendamises ning plaanib linna tuua kahesuunalised trammid.

"Tallinna 2026. aasta lisaeelarves on oluline otsus, mille kiitsime linnavalitsuses heaks ja mis mõjutab linna ühistransporti arendamist järgnevateks aastakümneteks. Linn plaanib soetada 22 uut kahesuunalist trammi. See tähendab sisuliselt muutust kogu senises trammivõrgu arendamise loogikas," kirjutas Jesse sotsiaalmeedias.

Jesse rääkis, et praegu sõltub iga uus trammiliin suurest tagasipöörderingist, mis rajatakse trammiliini lõppu.

"Need võtavad palju ruumi, muudavad ehituse kallimaks ning piiravad liinide arendamist tihedas linnakeskkonnas ning liini etapiviisilist pikendamist soovitud suunas. Kahesuunalised trammid töötavad teisiti – juhikabiin asub veeremi mõlemas otsas, uksed reisijatele mõlemal küljel ja tramm saab lõpp-peatuses lihtsalt suunda vahetada ega vaja mastaapset tagasipöörderingi," lausus ta.

Jesse sõnul annab see Tallinnale võimaluse arendada olemasolevaid trammiliine edasi lõikude kaupa ja võtta valminud uus teelõik kohe kasutusele, näiteks Lasnamäe või Järve suunas või mujal. "Kasu reisijale on valminud teelõigust kohene ega pea ootama kogu liini valmimist," sõnas Jesse.

"Liini saab vajadusel pikendada sammhaaval ning kasutada ajutisi lõpp-peatuseid ka ehituste või ümberkorralduste ajal. Kahesuunalised trammid tagavad tulevikus ka trammivõrgu töökindluse avariide ja muude erakorraliste juhtumite korral, kus üks trammirada on ajutiselt kinni või blokeeritud," lisas ta.

Jesse rõhutas, et kahesuunalised trammid annavad rohkem paindlikkust ka peatuste rajamisel.

"Kesklinna kitsastes oludes on võimalik kasutada ühte keskel asuvat platvormi kahe eraldi peatuse asemel. See aitab säästa tänavaruumi ning võimaldab paremini sobitada ühistransporti ajaloolisse ja/või tihedalt hoonestatud linnakeskkonda," ütles Jesse.

Jesse märkis, et kindlasti ei tähenda see kogu Tallinna trammiveeremi väljavahetamist kahe juhikabiiniga veeremi vastu, vaid on vajalik koguses, mis katab uute liinide arendamise ja olemasolevate pikendamise vajaduse.

Jesse nentis, et selline veerem on kallim, kuid see vähendab taristu rajamise kulusid ja annab linnale rohkem võimalusi võrku edasi arendada.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:08

Liis Lemsalu: mu kaheaastane poeg on meie maja huumorikuningas

15:07

Rain Lõhmus: ühiskondlik mõtlemine on Eestis täiesti viltu läinud

15:06

Uus kunstmuna teeb teadlased ettevaatlikuks

15:06

Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks Uuendatud

14:54

Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks Uuendatud

14:43

Neandertallaste geenipärand kasvatab inimeste viiruskoormust

14:42

Rannula klubil ei õnnestunud veel piletit poolfinaali teenida

14:38

Reuters: USA plaanib vähendada kriisideks NATO käsutusse antavaid vägesid

14:36

Anita Staub: betoonist, üheülbastumisest ja mälukaotusest

14:23

Tallinn tahab käima panna kahesuunalised trammid

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

12:48

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid Uuendatud

19.05

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

04:49

Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

19.05

Politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja seoses isa surmaga

19.05

Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt droonide tõttu vabandust

19.05

Telegraph: Ukraina tõi droonirünnakutega sõja moskvalaste igapäevaellu

19.05

Merilin Metsik: elektriautod ja soojuspumbad raputavad Eesti elektrivõrku

19.05

Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

ilmateade

loe: sport

14:42

Rannula klubil ei õnnestunud veel piletit poolfinaali teenida

13:59

Rahvusstaadioni niitmine tähendab hooldajale pea kümmet kõnnikilomeetrit

12:49

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

11:53

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

loe: kultuur

13:45

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus valik Agota Kristofi loomingust

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

loe: eeter

15:08

Liis Lemsalu: mu kaheaastane poeg on meie maja huumorikuningas

13:23

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Taavi-Peeter Liiv

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:18

Perelepitajalt abi saanud paar: suhteprobleemiga pusimine käib elu lõpuni

Raadiouudised

14:15

Narvat tabasid eile ulatuslikud vingugaasi lekked

12:20

Raadiouudised (20.05.2026 12:00:00)

11:45

Ungari peaministri visiidist Poola oodatakse kahe riigi suhete paranemist

11:35

Tartu ja Tallinn vaatavad tänavu oma niitmisgraafikud üle

10:00

Tartu lisaeelarve loob puhvrit laenumaksete ja energiahindade tõusuks

09:55

Rahvusvahelised petturid värbavad järjest rohkem oma skeemidesse eestlasi

09:30

Raadiouudised (20.05.2026 09:00:00)

19.05

Venemaa tekitatud GPS häired levivad sadu kilomeetreid

19.05

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

19.05

Eestisse jõuab Venemaa raudteetasude tõttu vähem kaupa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo