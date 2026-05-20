Tallinn tahab käima panna kahesuunalised trammid

Tallinna abilinnapea Joel Jesse teatas, et Tallinn teeb suunamuutuse trammiliikluse arendamises ning plaanib linna tuua kahesuunalised trammid.

"Tallinna 2026. aasta lisaeelarves on oluline otsus, mille kiitsime linnavalitsuses heaks ja mis mõjutab linna ühistransporti arendamist järgnevateks aastakümneteks. Linn plaanib soetada 22 uut kahesuunalist trammi. See tähendab sisuliselt muutust kogu senises trammivõrgu arendamise loogikas," kirjutas Jesse sotsiaalmeedias.

Jesse rääkis, et praegu sõltub iga uus trammiliin suurest tagasipöörderingist, mis rajatakse trammiliini lõppu.

"Need võtavad palju ruumi, muudavad ehituse kallimaks ning piiravad liinide arendamist tihedas linnakeskkonnas ning liini etapiviisilist pikendamist soovitud suunas. Kahesuunalised trammid töötavad teisiti – juhikabiin asub veeremi mõlemas otsas, uksed reisijatele mõlemal küljel ja tramm saab lõpp-peatuses lihtsalt suunda vahetada ega vaja mastaapset tagasipöörderingi," lausus ta.

Jesse sõnul annab see Tallinnale võimaluse arendada olemasolevaid trammiliine edasi lõikude kaupa ja võtta valminud uus teelõik kohe kasutusele, näiteks Lasnamäe või Järve suunas või mujal. "Kasu reisijale on valminud teelõigust kohene ega pea ootama kogu liini valmimist," sõnas Jesse.

"Liini saab vajadusel pikendada sammhaaval ning kasutada ajutisi lõpp-peatuseid ka ehituste või ümberkorralduste ajal. Kahesuunalised trammid tagavad tulevikus ka trammivõrgu töökindluse avariide ja muude erakorraliste juhtumite korral, kus üks trammirada on ajutiselt kinni või blokeeritud," lisas ta.

Jesse rõhutas, et kahesuunalised trammid annavad rohkem paindlikkust ka peatuste rajamisel.

"Kesklinna kitsastes oludes on võimalik kasutada ühte keskel asuvat platvormi kahe eraldi peatuse asemel. See aitab säästa tänavaruumi ning võimaldab paremini sobitada ühistransporti ajaloolisse ja/või tihedalt hoonestatud linnakeskkonda," ütles Jesse.

Jesse märkis, et kindlasti ei tähenda see kogu Tallinna trammiveeremi väljavahetamist kahe juhikabiiniga veeremi vastu, vaid on vajalik koguses, mis katab uute liinide arendamise ja olemasolevate pikendamise vajaduse.

Jesse nentis, et selline veerem on kallim, kuid see vähendab taristu rajamise kulusid ja annab linnale rohkem võimalusi võrku edasi arendada.