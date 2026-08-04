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Tallinn kaalub lennujaama sõitva ühistranspordi tööaja pikendamist öösse

Eesti
Tramm Ülemiste linnakus Tallinna lennujaama ja Ülemiste City trammiühenduse pidulik taasavamise üritusel.
Tramm Ülemiste linnakus Tallinna lennujaama ja Ülemiste City trammiühenduse pidulik taasavamise üritusel. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsus kaalub, kas pikendada lennujaama sõitva ühistranspordi tööaja pikendamist ka öötundidele, ütles abilinnapea Joel Jesse.

Kuigi augustis taastus Tallinnas trammiühendus lennujaamaga – sinna saab kahest suunast: Kopli ja Tondi poolt – ei kata see kõigi reisijate vajadusi.

Lennujaama trammidega sõidavad peale lennujaama kasutajate ka Ülemiste linnaku töötajad. Linnavalitsuse andmetel sõidab neid päevas trammiga Ülemistele ligi 6000.

Päeva esimesed trammid jõuavad lennujaama veidi pärast poolt kuut hommikul, viimased lahkuvad sealt kolmveerand ühe paiku. Varahommikustele lendudele jõudmiseks sellest ei piisa. Transpordi abilinnapea Joel Jesse ütles, et linn peab oluliseks katta peamised kellaajad.

"Me peame reisijate soovidega arvestama, analüüsime, kõigepealt paneme liinid käima, sellel on ka oma sisseharjumise aeg, kui inimesed harjuvad neid liine kasutama. Hilisematel aegadel on laiem küsimus, sest lennujaam teenindab ka ülejäänud Eestit, need inimesed hajuvad ja kes suurte kohvritega tulevad.. need trammiliinid teenindavad ikka vaid neid, kes [peatuvad] hotellis või elavad liini ääres," rääkis Jesse.

Tema sõnul paneb lennujaama teenindamise ühistranspordi graafikud paika nõudlus ja välistada ei saa ka mõne ööbussi liini pikendamist lennujaamani.

Suvel alanud suuremad tee-ehitus- ja remondiobjektid püsivad Jesse sõnul graafikus. Mõnel juhul on venitamisi tekitanud – näiteks see, kui kaevetöödel on välja tulnud arheoloogilisi objekte või on torud olnud seal, kus neid skeemi peal poleks pidanud olema. Septembriks peaks aga teede läbilaskevõime paranema, ütles abilinnapea.

"Meil ongi soov et suuremad objektid valmiks suvel, mõned valmivad ka järgmisel aastal nagu Hipodroomi ristmik. Augusti lõpuks, kui puhkused läbi, siis Hipodroomi ristmikul peaks olema taas kaks-pluss-kaks sõidurada, ehitustööd seal jätkuvad. Meie soov on tagada sügiseks suuremad läbilaskevõimed aga peame ehituse graafikutega arvestama. "

Augusti lõpuks peaks lõppema teetööd Lauteri tänaval ja Peterburi tee remont valmis saama novembris, ütles Jesse.

Toimetaja: Mait Ots

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