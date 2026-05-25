X!

Aivar Voog: mõned täpsustused Remi Sebastian Kitse vastukajale

Arvamus
Aivar Voog
Aivar Voog Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Arvamus

Aivar Voogi vastus Remi Sebastian Kitse kommentaarile "Aivar Voog eksib reitingute baastõdedes".

Kõik küsitlusmeetodid, veeb, telefon või näost-näkku intervjuud, võivad sisaldada erinevaid kallutusi ning nende kvaliteet sõltub sellest, kui hästi on andmekogumine, kaalumine, modelleerimine ja valideerimine tehtud.

Rahvusvahelised organisatsioonid ESOMAR ja WAPOR ei käsitle veebiuuringuid ega telefoniküsitlusi vastandlike "heade" ja "halbade" meetoditena, vaid erinevate tugevuste ja piirangutega andmekogumismeetoditena.

Emori metoodika tugineb meie pikaajalisele kogemusele avaliku arvamuse uuringute vallas. Erakondade toetuse mõõtmisel kasutame kombineeritud andmekorjet, mille eesmärk on saavutada võimalikult hea vastavus Eesti elanikkonna sotsiaaldemograafilisele struktuurile ja käitumismustritele.

Emor lähtub uuringutulemuste avaldamisel ESOMAR-i ja WAPOR-i juhendist, mille kohaselt tuleb avaldada uuringu peamised metodoloogilised näitajad, sh uuringu tellija, valimi suurus ja moodustamise alus, küsitlusmeetod, küsitlusperiood, kaalumise üldpõhimõtted ning "ei oska öelda" vastuste osakaal. Emor avaldab erakondade toetusuuringute juures järjepidevalt ka "ei oska öelda" vastuste osakaalu.

Valimistevahelisel perioodil on Emori eesmärk mõõta erakondlike eelistuste dünaamikat ja pikemaajalisi trende, mitte prognoosida kaugel olevate valimiste lõpptulemust. Väikeste erinevuste tõlgendamisel tuleb arvestada avaliku arvamuse loomuliku muutlikkusega.

Seetõttu ei ole valimiste vahelisel perioodil oluline lisada tulemuste usalduspiiride kõrvale ka tõenäosus, mis ei pruugi avalikkuse jaoks anda sisuliselt olulist lisainfot. Palju olulisem on jälgida, kas ühe või teise erakonna toetus pikema aja jooksul kasvab, langeb või püsib stabiilsena. Pikaajaline dünaamika kirjeldab avalikku arvamust sisulisemalt kui väga väikeste vahede hetkeseis.

Erinevate uuringute tulemuste võrdlemisel tuleb alati arvestada kasutatud metoodikate erinevustega. Professionaalses uuringupraktikas on oluline vältida kategoorilisi järeldusi olukorras, kus kõigi uuringute täielik tehniline info ei ole avalikult kättesaadav.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

24.05

Helin Puksand: segadus põhikooli lõpueksamitega

12:55

Küll Taro: suur osa kliimaseaduse eelnõu tekstist ei ole tegelikult seadus

24.05

Lauri Beekman: alaealiste koht ei ole alkoholimüügi vastutusalas

23.05

Siim Kallas: käes on radikaalseteks otsusteks vajalik kriis

09:54

Robert Lippin: riigikaitsekolonni tagumine ots vajab tugevdamist

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

11:02

Riste Sofie Käär: kiirmoekettides on feministlike ja ökomeelsete loosungitega särgid moest läinud

30.04

Aimar Ventsel: Tallinn Music Week, Gruusia ja väikesed klubid

27.04

Riste Sofie Käär: meeskirjandus on kolinud raamatutest lädramuusikasse

VIIMASED UUDISED

16:45

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

16:39

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

16:38

Aivar Voog: mõned täpsustused Remi Sebastian Kitse vastukajale

16:31

Remi Sebastian Kits: Aivar Voog eksib reitingute baastõdedes

16:18

Margus Põldsepp: mu suur kirg on eestlaste sõdurilaulud

16:10

Lõiv alustas seljavalu kiuste maailma karika sarja

15:46

Itaalia väikeklubi jättis Milani ja Juventuse Meistrite liigast välja

15:39

Olukord koolide õppekäikudega on lahenemas

15:30

Eesti soovib, et EL alustaks järgmisel kuul Ukraina liitumisläbirääkimistega

15:30

Raadiouudised (25.05.2026 15:00:00)

15:26

Kreml ähvardas Armeenia EL-iga sõbrustamise tõttu odavast gaasist ilma jätta

15:25

Eksperdid soovivad kopsuvähi diagnoosimist kiirendada

15:25

Tallinnas esineb looga "Sunshine Reggae" tuntuks saanud ansambel Laid Back

15:22

Südalinna teatri suvelavastust viib viikingite radadele

15:17

Doktoritöö: voogteater muudab etenduskunstid inimestele kättesaadavamaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo