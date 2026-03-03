LHV panga juhina jätkab Kiiseli asemel Kilu

Põhikirja järgi on Erki Kilu ametiaeg LHV panga juhatuses viis aastat.

Kilu on alates 2021. aasta jaanuarist olnud Ühendkuningriigis tegutseva LHV Groupi tütarettevõtte LHV Bank tegevjuht, kelle eestvedamisel sai ettevõte Ühendkuningriigis 2023. aasta mais pangalitsentsi.

"Olles karastunud kahe panga ülesehitamisega, toob Erki Eestisse tagasi unikaalse kombinatsiooni: värske rahvusvahelise vaate ja pikaajalised kogemused nii LHVst kui mõlemalt koduturult. Tema peamine ülesanne on anda LHV arengule Eestis uus perspektiiv, tugevdada silda meie kahe panga vahel ja anda tugev panus meie järgmises arenguetapis," iseloomustas uut juhti LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torim.

Kilu enda sõnul toob LHV uus arenguetapp kaasa mitmeid muutusi, kus pank keskendub kasvamisele kolmes strateegilises suunas. "Eestis peame muutuma veelgi tugevamaks, Ühendkuningriigis kasvatama aktiivselt ärimahte ja LHV laiema kasvu tagamiseks liikuma mõne aja pärast edasi ka teistesse Euroopa riikidesse," sõnas Kilu.

Torim tunnustas ka Kadri Kiiselit, öeldes, et LHV pank on tema juhtimisel kasvanud mitte ainult mahult, vaid ka küpsuselt. "Pank on saanud kaasaegse tehnoloogilise aluse ja kõrgelt tunnustatud nii töötajate kui klientide poolt. See on platvorm, millelt järgmisse etappi astume," lausus Torim.

Kadri Kiisel Autor/allikas: Anu Hammer

LHV Banki nimetamiskomitee on teinud ettepaneku nimetada Kilu asemel ajutiseks tegevjuhiks LHV Banki jaepanganduse juht Kris Brewster. Uue tegevjuhi leidmiseks alustatakse värbamisprotsessi.

Kilu jätkab LHV Groupi tütarettevõtte LHV Kindlustus nõukogus.

Erki Kilu on omandanud rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuse kraadi Estonian Business Schoolis 1998. aastal ning kaks magistrikraadi Tartu Ülikoolis – ärijuhtimise magistrikraadi 2001. aastal ja IT-valdkonna inseneriteaduse magistrikraadi 2018. aastal. Lisaks on ta end rahvusvaheliselt täiendanud.