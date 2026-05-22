Tallinna kesklinna rajatakse esimene ekstreemsportlaste trikirada

Tallinna kesklinna rajatakse esimene trikirada noorte ekstreemsportlaste jaoks. Kui tavaliselt tuleb noortel teha trikke lageda taeva all, siis uuel rajal vihm selga ei saja, sest see on viadukti all.

Tallinnas mõni viadukt ikka on, aga üldjuhul pole sinna alla asja, kui sa just autos ei istu. Nüüd rajatakse Pärnu maantee viadukti alla noorte jaoks pumptrack ehk trikirada.

"Võib näida kummaline, et miks sellisesse kohta, aga see on väga kaalutletud. Esiteks, kes ekstreemsporti harrastavad, siis nad tahaksid ka sellist poolvarjulist kohta. See on muuseas väga hea koht, kus trenni teha," sõnas Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm.

Kuna kohe seal kõrval on grafitisein, siis Haukanõmme sõnul võiks see noori kohale meelitada küll. Kesklinna esimene pumptrack pidi valmis saama juba mullu, aga nüüd loodetakse sellega ühele poole saada sügiseks.

Uues maailmas on viadukti all ruumi rohkem, aga erinevalt Kitsekülast sinna inimestel asja ei ole. Seal on ruumi vaid busside jaoks.



"Eks ikka natuke teeb kadedaks, et naabritel läheb paremini. Natukene kadedust on, aga vähemalt on hea meel, et suhteliselt lähedal meile läheb paremaks. Küll on küsimus see, kuidas inimesed sinna saama hakkavad," lausus Uue Maailma seltsi esindaja Kristel Abel.

Mõne aasta eest, kui praeguse bussiparkla asemel oli veel tühermaa, lootsid kohalikud, et sellest kujundatakse avalik ruum, mida kogukond hädasti vajab.

"Uue Maailma asum on üsna vaene selliste kokkusaamiskohtade, olemise kohtade pärast, eriti nüüd, kui tuleb uus USA saatkond lastestaadionile," ütles Abel.

Abilinnapea sõnul oli algselt trikirada planeeritud Uude Maailma ja see, et sinna rajati bussiparkla, tuli tema sõnul üllatusena. Samas peavad ka bussid linna ära mahtuma. Samas on praegune lahendus parem.

"See ala on tegelikult suurem ja ta on seotud paremini ühelt poolt jalgpalliga ja teiselt poolt oleme me Tallinn-Väikse poole liikudes planeerinud sinna ka korvpalli erinevaid platse ehk ta on selline liikuma kutsuv ala," sõnas Haukanõmm.