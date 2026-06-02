Tulsi Gabbardi ametikoha võtab üle Trumpi liitlane

USA president Donald Trump nimetas riikliku luuredirektoraadi juhi kohusetäitjaks oma liitlase Bill Pulte. Viimane on Tulsi Gabbardi poolt vabastatud ametikohal seni, kuni Valge Maja leiab luurejuhi kohale püsiva asendaja.

Pulte on kinnisvara- ja investeerimistaustaga ettevõtja. Praegu juhib ta FHFA-d, mis jälgib ja kontrollib eluasemelaenudega seotud finantsasutusi. Ta juhib ka hüpoteegihiide Fannie Mae ja Freddie Mac.

Trump viitas Pulte tegevusele nii Fannie Mae kui ka Freddie Maci eesotsas ning ütles, et tal on "suured kogemused USA kõige tundlikumate küsimuste haldamisel".

Trump ütles, et Pulte jääb FHFA direktoriks ning Fannie Mae ja Freddie Maci juhatuse esimeheks, täites samal ajal ka riikliku luure tegevjuhi ülesandeid.

Pultel puudub luurekogemus ning ta on süüdistanud mitmeid Trumpi poliitilisi vastaseid hüpoteegipettustes. Kuna ta on riikliku luuredirektoraadi juhi kohusetäitja, ei vaja tema ametisse nimetamine senati heakskiitu. Ta saab ametis olla 210 päeva.

USA riikliku luuredirektoraadi juht on valitsuskabineti liige ning allub otse presidendile. Tema ülesandeks on koordineerida USA erinevate luureasutuste tööd ning koostada presidendile nende esitatud materjalide põhjal igapäevaseid luureettekandeid.

Demokraatidest senaatorid Mark Warner ja Chuck Schumer kritiseerisid viimast Trumpi otsust teravalt, leides, et president eelistas lojaalset poliitilist liitlast kvalifitseeritud julgeolekueksperdile.