Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

Alutaguse maraton kulgeb osaliselt endise põlevkivikarjääri aladel. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Alutaguse rattamaratoni rada kulgeb lisaks rahvuspargi territooriumile ka kaitseväe harjutusväljadel ja endisel põlevkivikarjääri alal. Korraldajatele tähendab see korraldusrõõmu kõrval hulgaliselt erinevate asutustega kooskõlastusi.

Pühapäeval toimus Alutaguse rattamaratoni rajaga tutvumise sõit, kus kontrolliti rajatähistust. Ida-Virumaa olud võimaldavad järgmisel nädalal toimuva maratoni trassi teha väga eriilmeliseks.

"Seda kombinatsiooni, et sul on ilus männimets, siis turbaraba, siis kivid ja kaevandus, siis jälle korraks männimets, siis jälle turbaraba – sellist vaheldust annab mujalt välja otsida," ütles Alutaguse rattamaratoni rajameister Tiit Pekk.

Alutaguse rattamaratoni korraldajad peavad tegema enne raja märgistamist hulga kooskõlastusi.

"Meil on olemas siin Alutaguse rahvuspark, seega me peame suhtlema keskkonnaametiga, et saada luba korraldada selline võistlus. Enamik maid kuulub RMK-le, nendega on vaja rääkida ja kokku leppida. Kuna meie maraton kulgeb ka karjäärialal, kus nüüd toimetab kaitsevägi, siis on vaja rääkida kaitseväega. Lisaks ka Enefitiga, sest nad mingis osas veel ikkagi pumpavad karjäärist vett," rääkis Alutaguse rattamaratoni peakorraldaja Timo Juursalu.

Selle aasta rattamaratoni suurim muudatus on see, et lühema raja sõitjad saavad senisest rohkem näha endise põlevkivikarjääri ala. 

"Poolmaratonil osalejad, kes muidu on ilusti siin männimetsa all tiirutanud, näevad nüüd päris mitut kivist kilomeetrit. Eks see ole omaette test, et vaatame, milline tagasiside on, kuulame ja jälgime. Tõde selgub siin finišis nädala pärast," sõnas rajameister Pekk.

Maratoni põhisõidud toimuvad järgmisel laupäeval.

