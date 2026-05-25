Opositsioon ei ole rahul, et Kohtla-Järvel kaotatakse lasteaiatasu

Kohtla-Järvel otsustas keskerakondlik võim täita oma lubaduse ja kaotab lasteaiatasu. Opositsioon peab sammu populismiks, mis on liigseks kuluks linnaeelarvele.

Kohtla-Järvel plaanitakse lasteaedade osalustasu kaotada samm-sammult. Tulude vähenemist prognoositakse aastas umbes pool miljonit eurot. Keskerakond loodab selle osaliselt katta linna haridusvõrgustiku ümberkorraldamisest saadavast kokkuhoiust.

"Lastele peab haridus olema tasuta nii koolides kui ka lasteaedades, kus lapsed peavad käima, et valmistada neid kooliks ette. Seepärast oligi see otsus tehtud, et vanematel oleks võimalus panna lapsed lasteaeda. Et nad ei istuks kodus, vaid saaksid oma hariduse lasteaias," sõnas Kohtla-Järve abilinnapea Ljudmilla Latt.

Linnavõimu arvutuste kohaselt osalustasu kadudes lasteaedade eelarve ei vähene. Opositsioon sellega ei nõustu ja leiab, et otsus hakkab kajastuma õppekvaliteedis, kuna lasteaedadel pole tulevikus enam eelarves õppevahendite ostmiseks piisavalt raha.

Ära peaks lasteaiatasu Kohtla-Järvel kaduma kolme aasta pärast ehk järgmiste kohalike valimiste eelseks perioodiks. Opositsiooni arvates ongi otsuse taga Keskerakonna poliitilised arvestused.

"Loomulikult ei tehta seda meie linnaelanike huvides, vaid erakonna huvides, et siis järgmistel valimistel hääli saada. Keskerakonna valijate hulk Kohtla-Järvel väheneb, sest 2029. aastast enam halli passi omanikud hääletada ei saa. Ja ju on tore poolteist kuud enne valimisi öelda, et näete, meil on nüüd tasuta lasteaiad," rääkis Kohtla-Järve opositsiooniliider Jaanek Pahka.

Praegu käib Kohtla-Järvel lasteaias peaaegu tuhat last.

Kohtla-Järvel on ainuvõimul Keskerakond, kellel on volikogus 21-st kohast 14.