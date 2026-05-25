X!

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

Välismaa
Kastre vallas alla kukkunud drooni tiib, kaader videost
Kastre vallas alla kukkunud drooni tiib, kaader videost Autor/allikas: Heini Heinlaid/ERR
Välismaa

Moskva kasutab Kaliningradis asuvat GPS-signaali segajat, et suunata riiki ründavaid Ukraina droone NATO õhuruumi, kirjutab Briti väljaanne The Telegraph. Ekspertide sõnul võib Venemaa taktika kujutada endast agressiooniakti NATO vastu.

Lehe teatel on kaaperdamise taga olev tehnoloogia lihtne – esmalt pimestab Venemaa drooni GPS-vastuvõtja tugeva mürasignaaliga, lõigates selle ära tegelikest satelliidisignaalidest. Seda tehnikat nimetatakse häirimiseks (jamming).

Vastuvõtja lülitub seejärel otsingurežiimi, skaneerides pimesi, et millessegi lukustuda. Sel hetkel edastab Venemaa oma võltssignaali (spoofing), mis on tugevam kui mis tahes muu signaal õhus. See annab droonile valesignaali ja sunnib selle uuele signaalile lukustuma.

Ukraina droonidele edastatakse informatsioon, nagu nad asuksid Venemaa territooriumil palju sügavamal, kui nad tegelikult on. Seetõttu suunduvad nad lääne poole NATO õhuruumi.

"Kõik kuulavad kosmoses asuvate globaalsete navigatsioonisatelliitide signaale ja kahjuks kasutame me kõik igapäevaselt krüpteerimata avatud signaale," selgitas Kuningliku Navigatsiooniinstituudi tegevjuht Ramsey Faragher.

"See tähendab, et neid on väga lihtne dekodeerida ja kasutada, kuid samas on ka väga lihtne luua tarkvara, mis suudab edastada nende signaalide täiuslikult näivaid võltsversioone," märkis Faragher.

Uurides Eesti-Vene piiri ääres reaalajas andmeid, näeb Faragher signaalivõltsimist otsepildis.

Ühtlasi edastab Venemaa navigatsioonisüsteemile valesid ajaandmeid, mis viivad süsteemi aastate või isegi aastakümnete võrra minevikku või tulevikku.

"Kui panna arvutid tööle vale aastakümne režiimis, võivad need kokku joosta, taaskäivituda või täielikult seiskuda," sõnas Faragher.

"Seda nimetatakse sageli "telliseks muutmiseks" (bricking), mis põhjustab tarkvara kokkujooksmise. Droone püütakse sõna otseses mõttes alla kukutada, kuid mitte vale asukoha edastamisega, vaid arvutile nii ebatäpse aja söötmisega, et tarkvara annab veateate ja seiskub," selgitas ta.

Signaali häirimine toimub Kaliningradis asuva võimsa saatja kaudu, mis on aastaid blokeerinud GPS-signaale sadade kilomeetrite ulatuses Läänemere õhuruumis.

Saatja on nii võimas, et Soome päästeteenistused ei saa enam pelgalt GPS-ile toetuda. 

Faragheri sõnul on tõendeid ka selle kohta, et Venemaa on katsetanud satelliite, mis suudavad signaale häirida ja võltsida otse orbiidilt.

Ukraina otsib lahendust

Ukraina kasutab fiiberoptilisi droone, mida juhitakse lennu ajal lahtirulluva kaabli abil ja mida ei saa häirida ning mis ulatuvad sihtmärkideni ligi 20 kilomeetri kaugusel.

Samuti on kasutusel tehisintellekti abil juhitavad süsteemid, mis kasutavad GPS-i asemel kaameraid ja maastikutuvastust ja mis ründavad sihtmärke peaaegu 500 kilomeetri kaugusel operaatoritest, saatmata seejuures ainsatki signaali, mida Venemaa saaks häirida või võltsida.

Kuid ka Venemaa peab sammu.

Edastatavate signaalide keerukus on pidevalt kasvanud: üha vähem on signaalitüüpe, mida ei suudeta häirida, ning vastukaaluks on Moskva asunud kasutama oma valguskaabliga droone.

"Põhimõtteliselt häiritakse ja võltsitakse praegu kõike," nentis Faragher.

Pikaajaline lahendus on tema hinnangul nutiantennid, mis suudavad valesignaalid välja filtreerida ja õigetele lukustuda. Praegu on need kallid, kuid hindade langedes võivad need Faragheri arvates muuta Venemaa segajad lõpuks kasutuks.

Eksperdid juhtisid tähelepanu, et tegemist võib olla agressiooniaktiga NATO vastu.

"Venemaa rikub aktiivselt NATO ja Euroopa õhuruumi," sõnas Teaduse ja Rahvusvahelise Julgeoleku Instituudi vanemteadur Spencer Faragasso. "Neid droonirikkumisi võib vaadelda osana Venemaa varisõjast, mida riik on Euroopa vastu pidanud juba aastaid."

Venemaa ei häiri mitte ainult navigatsiooni, vaid tekitab teadlikult poliitilisi kriise NATO liikmesriikides, ütles ta ja lisas, et Venemaa president Vladimir Putin üritab panna proovile alliansi otsusekindlust, ilma seda tehniliselt kordagi ründamata.

"Venemaal pole mingit põhjust peatuda, sest Moskva jaoks ei kaasne sellega mingeid kulusid ega tagajärgi, samas kui tehtud pingutuste tasuvus on tohutu," ütles mõttekoja Chatham House Venemaa ja Euraasia programmi teadur Keir Giles.

"Fakt, et GPS-signaal on olnud blokeeritud suurel osal Läänemere aladest ja kaugemalgi, oleks pidanud tekitama palju suurema skandaali, kui see tegelikult on tekitanud," lisas ta.

Alates märtsist on Venemaa elektroonilise häirimise tõttu ümber suunatud Ukraina droonid kukkunud alla Eestis, Lätis ja Soomes. Möödunud nädalal tulistas NATO F-16 hävitaja alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Telegraph

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:45

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

16:39

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

16:38

Aivar Voog: mõned täpsustused Remi Sebastian Kitse vastukajale

16:31

Remi Sebastian Kits: Aivar Voog eksib reitingute baastõdedes

16:18

Margus Põldsepp: mu suur kirg on eestlaste sõdurilaulud

16:10

Lõiv alustas seljavalu kiuste maailma karika sarja

15:46

Itaalia väikeklubi jättis Milani ja Juventuse Meistrite liigast välja

15:39

Olukord koolide õppekäikudega on lahenemas

15:30

Eesti soovib, et EL alustaks järgmisel kuul Ukraina liitumisläbirääkimistega

15:30

Raadiouudised (25.05.2026 15:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

24.05

Sõja 1551. päev: Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak Uuendatud

08:34

Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale

07:08

Venemaa segas Eestist kodumaale naasnud Briti kaitseministri lennuki GPS-signaali

06:27

Kinnisvara ostmisel mängib üha olulisemat rolli raudtee lähedus

24.05

Tsahkna: USA ei juhi enam Venemaa-Ukraina rahuprotsessi

11:20

Kiievis on Vene rünnakus kannatada saanute arv tõusnud 86 inimeseni Uuendatud

24.05

Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida telefoniga

23.05

Lubatust suurema kiirusega sõitnud elektritõukerattalt kukkunud laps langes koomasse

12:05

Praeguse sündimuse jätkumine võib rahvaarvu sajandi lõpuks kahandada ligi poole võrra

06:17

Teated võimalikust USA ja Iraani kokkuleppest langetasid nafta hinda

ilmateade

loe: sport

16:45

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

16:10

Lõiv alustas seljavalu kiuste maailma karika sarja

15:46

Itaalia väikeklubi jättis Milani ja Juventuse Meistrite liigast välja

15:04

Malefestivali kiirturniiri võitis napilt Leedu suurmeister

loe: kultuur

15:25

Tallinnas esineb looga "Sunshine Reggae" tuntuks saanud ansambel Laid Back

15:22

Südalinna teatri suvelavastust viib viikingite radadele

14:39

Uus "Tähesõdade" film kogus avanädalavahetusel üle 4100 vaatamise

13:52

German Golub: filmide pikk ettevalmistus sööb eelarvest suure osa ära

loe: eeter

16:18

Margus Põldsepp: mu suur kirg on eestlaste sõdurilaulud

13:52

German Golub: filmide pikk ettevalmistus sööb eelarvest suure osa ära

11:58

Mick Pedaja: lapsepõlve pättused on väga tugevalt hingele jäänud

11:42

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Jonas.f.k

Raadiouudised

15:25

Eksperdid soovivad kopsuvähi diagnoosimist kiirendada

12:40

Küprose parlamendivalimised võitis paremtsentristlik Demokraatlik Koondis

12:40

Kohtla-Järvel plaanitakse kaotada lasteaedade osalustasu

12:25

Metsloomade sattumine inimeste kodudesse valmistab spetsialistidele üha enam muret

12:20

Raadiouudised (25.05.2026 12:00:00)

10:40

Kodu soetamisel mängib aina suuremat rolli raudtee lähedus

09:25

Raadiouudised (25.05.2026 09:00:00)

24.05

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

24.05

Päevakaja (24.05.2026 18:00:00)

24.05

Narva jõel on oht tahtmatult piiri rikkuda

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo