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Leedu andmetel võib Venemaa korraldada libarünnaku Ukraina droonidega

Välismaa
Leedu kaitseminister Robertas Kaunas (paremal) vestlemas NATO peakorteris oma USA kolleegi Pete Hegsethiga.
Leedu kaitseminister Robertas Kaunas (paremal) vestlemas NATO peakorteris oma USA kolleegi Pete Hegsethiga. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / JOHN THYS
Välismaa

Leedul on luureandmeid, mis viitavad sellele, et Venemaa võib kasutada Ukrainas toodetud droone, et korraldada libarünnakuid (nn valelipurünnakuid) kriitilisele taristule Balti regioonis, ütles Leedu kaitseminister Robertas Kaunas.

"Meil on andmeid, et Venemaa kaalub ebatavalisi rünnakuid olulise taristu vastu Balti regioonis. Tõenäoliselt kasutab Venemaa selleks Ukraina kasutatavaid droone," ütles Kaunas neljapäeval kohalikule meediaväljaandele 15min.

Ukraina kaugmaadroonid on sel aastal Venemaa Leningradi oblastis asuvate sihtmärkide vastu korraldatud rünnakute käigus korduvalt eksinud Leedu, Läti, Eesti ja Soome õhuruumi. Tõenäoliselt Venemaa GPS-i segamise ja muude elektroonilise sõjapidamise meetmete tõttu kursilt kõrvale kaldunud droonid on lennanud üle Venemaa läänepiiri ning naaberriikides alla kukkunud.

Samal ajal on avastatud, et Venemaa on mitmel korral kasutanud oma droone ilmselt NATO reaktsiooni testimiseks alliansi idatiival. Eelkõige 2025. aasta septembris, kui Poola õhuruumi lendas 21 ilma lõhkeaineta drooni, kuid viimati tänavu juuli lõpus, kui Poolas plahvatas põllule kukkunud Vene tiibrakett H-101 (v.k. X-101).

Minister Kaunas hoiatas juba eelmisel kuul, et Venemaa president Vladimir Putin kaalub eskaleeruvaid rünnakuid või provokatsioone Baltimaades, kuna edasiliikumine Ukraina rindejoonel on takerdunud.

"Venemaa ühiskond küsib režiimilt, miks pole õnnestunud saavutada võitu Ukrainas, kui samas Venemaa ise seisab silmitsi rünnakute ja kütusepuudusega. Kreml vajab uut eskalatsiooni ja mingit uut võitu ning sel juhul on Balti regioon ja Poola lähimad sihtmärgid," seletas minister.

Viimastel nädalatel on nii Poola kui ka Leedu juhid hoiatanud võimalike Venemaa provokatsioonide eest oma riikide vastu.

USA meediaväljaanne The Wall Street Journal avaldas neljapäeva õhtul artikli, milles väidab anonüümsetele USA allikatele viidates, et USA luure hinnangul võib Ukraina vallutamisel hätta jäänud Venemaa režiimi juht Vladimir Putin lähiaastatel testida NATO otsusekindlust piiratud rünnakuga mõne alliansi liikmesriigi vastu.

Sel nädalal toimus Saksamaal Leipzigi lennujaamas intsident, milles avastati seal seisnud Ukraina kaubalennuki kõrval lõhkeainega droon ning samas põrkas lennuvälja lähistel õhus tundmatu objektiga kokku DHL-i kaubalennuk. Saksa siseministri sõnul oli tegemist hübriidrünnakuga.

NATO idatiiva juhid on hiljuti luureandmetele viidates avalikult hoiatanud Venemaa ettevalmistuste eest korraldada kineetilisi provokatsioone.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS

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