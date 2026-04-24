X!

Emor: Isamaa ja Keskerakond juhivad reitinguid tasavägiselt

Aprillis juhib erakondade edetabeli Isamaa kolme protsendipunktiga Keskerakonna ees. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR; kollaaž: JJ Oidermaa
Kahe Eesti eelistatuima erakonna seis oli Emori aprilli küsitluses tasavägine, juhtis Isamaa väikese vahega Keskerakonna ees. Veidi kasvatas toetust jätkuvalt valimiskünnise all püsiv Eesti 200, samal ajal kui EKRE toetus langes kümne aasta madalaimale tasemele.

Aprillis oli Isamaa toetus 25 protsenti, edestades kolme protsendipunktiga Keskerakonda.

"See vahe ei ole statistiliselt oluline ja järgmine mõõtmine maikuus võib anda sarnase tulemuse märtsiga, kus kahe liidererakonna tulemused erinesid ühe protsendi võrra," sõnas Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Selgelt on kolmandale kohale on tõusnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), kelle reiting aprillis tõusis 17 protsendini – sarnane tulemus oli neil 2025. aasta septembris.

"SDE tõus tuli põhiliselt alla 24-aastaste hulgas reitingu paranemisest. Arvestades selle sihtrühma eelistuste ebastabiilsust, siis võib selle erakonna tõus jääda ka üsna lühiajaliseks," sõnas Voog.

Neljandal kohal Reformierakond stabiilselt 12 protsendi tasemel.

Üle 10-protsendilist reitingut pikemaajaliselt nautinud EKRE reiting langes aprillis üheksa protsendini – langus toimus põhiliselt meeste hulgas.

"Ka see võib olla üsna lühiajaline fenomen. EKRE reiting oli alla 10 protsendi viimati 2015. aastal," sõnas Voog.

Parempoolsete toetus oli aprillis kaheksa protsenti.

"Mõningast paranemist näitas Eesti 200 reiting, see tõusis nelja protsendini. Järgmised kuud näitavad, kas see oli pigem juhuslik või või uue pikemaajalise trendi algus," sõnas Voog.

Muu rahvuse hulgas konkurentsitult eelistatum Keskerakond

Emori küsitlus näitas, et muust rahvusest vastajate hulgast eelistab Keskerakonda 72 protsenti. Seitsme protsendiga järgnevad Isamaa ja SDE.

Keskerakonna eelistajaid on kõige enam kesk- või kutseharidusega inimeste hulgas (24 protsenti): enamik toetajatest elab Ida-Virumaal (49 protsenti) või Tallinnas (32 protsenti).

Keskerakonna eelistajaid on enim naiste hulgas – neid eelistab 25 protsenti küsitletud ja kindla erakondliku eelistusega naistest. Meestest eelistab Keskerakonda 19 protsenti.

Võrreldes Keskerakonna konkurendi Isamaaga on see seis vastupidine: Isamaad eelistavad valdavalt mehed – 31 protsenti. Naistest sümpatiseerib Isamaa 20 protsendile.

Kõrgepalgalised eelistavad SDE-d

Leibkonnad, kus sissetulek oli üle 1500 euro pereliikme kohta kuus, eelistavad Eesti erakondadest enim SDE-d – SDE märkis selle sissetulekuga vastanutest soositumaks 24 protsenti vastanutest.

Sellest veidi vähem teenivad inimesed – perede sissetulek liikme kohta 1000-1500 eurot kuus – eelistavad kõige enam Isamaad (29 protsenti). Sama eelistus on leibkondadel, kus sissetulek ühe liikme kohta on 600-1000 eurot – nendest soosib Isamaad 25 protsenti.

Leibkonnad, kelle sissetulek on kõige väiksem – kuni 600 eurot kuus – eelistavad märkimisväärse ülekaaluga Keskerakonda (34 protsenti), seejärel Isamaad (22 protsenti) ja EKRE-t (16 protsenti).

EKRE toetus kukkus alla kümne protsendi

Pikaajalist trendi vaadeldes on näha, et kui 2022. aasta keskpaigas toetas EKRE-t koguni veerand valijatest, siis viimasel paaril aastal on erakonna toetus kõikunud 20 ja 10 protsendi vahel, kuid aprillis kukkus see ajaloolisele madalale – alla üheksa protsendi.

Emori uuringu järgi tuli aprillis EKRE toetus kõige enam nende eestlaste hulgast, kellel on alg- või põhiharidus (12 protsenti), kes elab Pärnumaal, Saaremaal, Hiiumaal või Läänemaal (19 protsenti). Tegemist on mehega , kes on vanuses 65–74 eluaastat (13 protsenti) või 25–34 eluaastat (12 protsenti).

Küsitlusperiood oli 13.-22. aprill. Kokku küsitleti 1526 valmisealist kodanikku. "Ei oska öelda" osakaal oli 27,2 protsenti kõikidest küsitletud valmisealistest kodanikest. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,2 protsenti. Lähemalt saab reitingute kohta lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

