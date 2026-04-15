Turu-uuringud: EKRE toetus on kevadkuudel vähenenud

EKRE esimehe Martin Helme tass riigikogus. Autor/allikas: Jürgen Randma/Riigikantselei
Eesti Konservatiise Rahvaerakonna (EKRE) toetus on kevadkuudel veidi vähenenud, langedes jaanuarikuiselt 15 protsendilt 11 protsendile aprillis, selgus Turu-uuringute AS-i küsitlusest.

Turu-uuringute aprillikuises erakondade toetusuuringus on esikohal Isamaa 24 protsendiga, kellele järgneb sisuliselt sama toetusega (23 protsenti) Keskerakond.

Kolmandal-neljandal kohal on võrdse, 14-protsendise toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Reformierakond.

EKRE oli viiendal kohal 11 protsendiga. Valimiskünnise ületaks ka Parempoolsed kaheksa protsendiga.

Reformierakonna koalitsioonipartneri Eesti 200 toetus oli aprillis kaks protsenti.

Valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade kogutoetus oli aprillis 16 protsenti (märtsis 12 protsenti). Opositsioonierakondade kogutoetus oli aprillis 72 protsenti (sama märtsis).

Ülejäänud erakondade toetusnäitajad jäid vahemikku 0-1 protsenti. Valmiseelistust omavatest küsitletutest kaks protsenti annaks riigikogu valimistel hääle üksikkandidaadile.

Küsitlus toimus 2.–8. aprill ja üle-eestiliselt küsitleti 876 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest kolmandik koguti telefoni- ja 2/3 veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad (valimiseelistust omas 73 protsenti küsitletutest).

Toimetaja: Urmet Kook

