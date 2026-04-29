Norstat: Isamaa langus peatus

Erakondade toetus viimasel neljal nädalal. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut / Norstat Eesti
Erakonna Isamaa kuu aega kestnud toetuse langus on peatunud, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatava iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud andmetest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,1 protsenti, Keskerakonda 22,2 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 14,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad EKRE (13,6 protsenti), Reformierakond (12,7 protsenti), Parempoolsed (6,1 protsenti) ja Eesti 200 (1,6 protsenti). 

"Üldiselt ei muutunud erakondade toetusprotsendid nädalaga märkimisväärselt. Liidrikohta hoidva Isamaa toetus on võrreldes eelmise nädalaga mõnevõrra kõrgem ning seega on peatunud nende umbes kuu aega kestnud langustrend," kommenteeris Norstat oma pressiteates.

Teisel kohal oleva Keskerakonna ja kolmandal kohal oleva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on jäänud eelmise nädalaga võrreldes samale tasemele.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,3 protsenti ning Riigikogu opositsioonierakondi 76 protsenti vastajatest. 

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 30. märtsist kuni 26. aprillini. Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 30.03-05.04, 06.04-12.04, 13.04-19.04 ja 20.04-26.04 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat valimisealist Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Tulemuste presenteerimisel on on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,6 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,46 protsenti.

Norstat: Isamaa langus peatus

