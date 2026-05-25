Rootsis sattus esmakordselt liinil olnud isejuhtiv buss avariisse trammiga

Foto on illustreeriv. Tramm Göteborgis Autor/allikas: SCANPIX/ Paul Carstairs/Alamy
Rootsis Göteborgis sõitis tramm esmaspäeval tagant otsa isejuhtivale bussile. Ühistranspordi korraldaja teatel juhtus see vaid tund aega pärast seda, kui buss oli asunud liinil reisijaid teenindama.

"Buss pidurdas ja tramm sõitis sellele otsa," ütles piirkondlikule ühistranspordiametile kuuluva ettevõtte Västtrafik pressiesindaja Patrik Chi.

"Loomulikult on väga kahetsusväärne, et nii juhtus, kuid meil on hea meel, et keegi viga ei saanud. Järgmisena teeme põhjaliku analüüsi, et selgitada välja, mis täpselt juhtus," lisas ta.

Chi kinnitusel keegi õnnetuses viga ei saanud.

Vahejuhtum tekitab küsimusi selle kohta, kuidas siduda isejuhtivaid sõidukeid linnaliiklusega olukorras, kus Göteborg on just alustanud Türgi ettevõtte Karsani bussidega aastapikkust katseprojekti.

Rootsi rahvusringhäälingu SVT veebilehel avaldatud kaadritest on näha bussile tekkinud kahjustusi ning selle tagaosal olevat hoiatussilti: "Hoidke pikivahet! Buss võib järsult pidurdada."

Chi märkis, et bussis on ka turvajuht, kes on valmis vajaduse korral sõiduki juhtimise üle võtma.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

