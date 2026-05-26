Restauraatorid taastasid kolm kuud Vastseliina kiriku altarimaali

Vastseliina kiriku altarimaal on taastatud ja tagasi kirikus. Tööde käigus parandati kunstiteose puudused ja ilme muutus heledamaks.

Teisipäeval jõudis Vastseliina kiriku kolme meetri pikkune altarimaal tagasi Tallinnas asuvast Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimis- ja digiteerimiskeskusest, kus kolme kuu jooksul parandati pildi katkised kohad ja muudeti maali üldine välimus märgatavalt paremaks.

"Kui mõtlen, milline maal siit lahkus, siis praegu avanev pilt on palju säravam ja kirkam ning oleme selle kohta väga palju uut informatsiooni teada saanud," ütles Vastseliina koguduse õpetaja Jaanus Torrim.

Vastseliina kiriku altarimaal "Ülestõusmine" koosneb kahest eri ajal valminud osast.

Nüüd on teada, et maali tagaküljel säilinud itaaliakeelse teksti järgi valmis koopia Firenzes kunstnik Giovanni Rocchi käe all. Senised oletused, mis seostasid teost baltisaksa kunstnike Friedrich Ludwig von Maydelli või Woldemar Friedrich Krügeriga, maali konserveerimistöö ja uurimistulemuste põhjal kinnitust ei leidnud.

"Sisemine maal on koopia Firenzes San Marco kloostris olevast seinafreskost ja see koopia on hämmastavalt täpne. Ümbrismaal on juurde maalitud aastast 1901, mil kirikut laiendati ning Liphardite mõisas töötas kunstnik Beilstein, kes selle ümbrismaali maalis," ütles Vastseliina koguduse juhatuse esimees Eve Turvas.

Välimise maali alaosas tuli nähtavale ka Liphardite perekonnavapp, mis oli seni olnud raami varjus. Mõõtmetelt suure ja halvas olukorras maali taastamine oli keeruline ettevõtmine ka kogenud restauraatoritele.

"Maalil olid kuumakahjustused – kas olid küünlad liiga lähedal või puhuti neid nii, et rasv lendas maali peale. Nüüd tuleb kindlasti jälgida, et selliseid asju enam ei juhtuks. Meil on suur küünlakustutaja, et ei peaks küünlaid ohutuse mõttes ja maali säilitamiseks tulevastele põlvedele enam puhuma," nentis Torrim.