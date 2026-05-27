Ferrari elektriauto disain lükkas autotootja aktsia langusesse

Itaalia autotootja Ferrari aktsia langes pärast oma esimese elektriauto esitlemist üle kuue protsendi. Kriitikute sõnul sarnaneb 550 500 eurot maksev mudel Nissan Leafiga, mis on ligi 15 korda odavam.

Investorid kardavad, et Ferrari uuest mudelist võib saada järgmine näide ebaõnnestunud ja vastuolulisest brändiuuendusest, nagu juhtus hiljuti Jaguar Land Roveri (JLR) puhul, märkis The Telegraph.

Ferrari uut mudelit Luce asusid pilkama nii Itaalia poliitikud, endised Ferrari tippjuhid kui ka lihtsalt autohuvilised. Uus elektriauto erineb radikaalselt luksusliku superauto traditsioonilisest välimusest ning selle hinnasildile on märgitud 550 000 eurot.

Ühes sotsiaalmeediapostituses, mida on vaadatud juba üle 1,7 miljoni korra, märgiti, et Luce sarnaneb märkimisväärselt Nissan Leafiga – mudeliga, mille Jaapani autotootja tõi turule 2011. aastal ja mis maksab Suurbritannias umbes 36 000 eurot.

Ettevõtte endine juhatuse esimees Luca Cordero di Montezemolo sõnas, et Luce "seab ohtu Ferrari müüdi" ning sellelt tuleks autofirma kuulus hobuse logo eemaldada.

Senaator Carlo Calenda, kes on töötanud ka majandusministrina ja luksusautode tootja juhtkonnas, nimetas sõidukit "esteetiliseks ja tehnoloogiliseks solvanguks kõigile, kes armastavad Ferrarit".

Sarnaselt teistele superautode tootjatele peab ka Ferrari elektriautode revolutsiooniga kaasa minema. Vajadus mahutada sõidukisse aku ning elektriauto erinev aerodünaamika nõuavad aga hoopis teistsugust disaini.

Ka teiste autohiidude katsed brändi uuendada ja elektriautode juhtidele meele järele olla on toonud kaasa tarbijate pahameele. 2024. aastal püüdis JLR nihutada kaubamärki eemale selle traditsioonilisest imagost ning suunata seda ülirikastele klientidele.

Programmi Reimagine raames loobub JLR järk-järgult vanematest Jaguari mudelitest ja plaanib üle minna uuele elektrilisele tooteseeriale. Selle uue algatuse esimest konseptsioonautot võrreldi aga Barbie erkroosa kabrioletiga.

Uue disaini loomiseks kaasas Ferrari disainistuudio LoveFrom, mida juhivad Jony Ive ja Marc Newson, kelle töölaualt on pärinenud ka iPhone, iPad ja MacBook.

Tulemus on avalikkuse arvamuse kaheks jaganud. Itaalia juhtiva vasaktsentristliku ajalehe La Repubblica arvustusartikli alla jäetud lugejakommentaarid olid valdavalt negatiivsed.

"Ferrari on läinud woke-suunale," märkis üks lugeja. Teine võttis sihikule Ferrari tegevjuhi John Elkanni. "Pärast kuulsusrikka Maserati hävitamist on nüüd vaese tähesäras Ferrari kord," leidis ta.

Ühes kommentaaris kirjeldati Luce välimust kui "tuhvlit", teises võrreldi seda "keskküttekatlaga".

Paljude kriitikute hinnangul ei ole auto mitte ainult sarnane Nissan Leafi|ga, vaid seda on võimatu eristada ka "isikupäratutest" Hiina elektriautodest, mis praegu Euroopa turgu vallutavad.

Ferrari teatel "ühendab Luce endas ainulaadsel viisil Ferrari erakordse jõudluse ja ruumika luksuse". Ettevõtte veebilehel kiideti LoveFromi disaini "selgust ja väljapeetud lihtsust".

Tegevjuht Elkann märkis aprillis, et ettevõte jätkab ka hübriid- ja sisepõlemismootoriga autode tootmist.

2025. aasta lõpus leevendas Euroopa Komisjon bensiini- ja diiselautode järk-järgulise kasutusest kõrvaldamise eesmärke. Väiketootjatele, nagu Ferrari, tehti täiendav erand, mis võimaldab neil traditsioonilisi autosid kauem toota.

"Usume, et tulevikus tuleb austada nii klientide soove kui ka uusi heitkoguste reegleid," sõnas Elkann.