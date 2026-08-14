Venemaa ähvardas Ukraina toetajaid

Venemaa karmistab oma jõupingutusi, et hävitada kõik, mida Lääs kasutab Ukraina toetamiseks, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov.

"Me muudame oma meetodid palju karmimaks, et lammutada kõik, mis Läänest Kiievi sõjamasinat toidab. Ja me teeme seda juba praegu," ütles Lavrov reedel riiklikus televisioonis eetris olnud intervjuus.

Sõja lõpetamise jõupingutustest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise.

"Me peame lõpetama alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus," ütles ta.