Mäo liiklussõlme ümberehitustööd kestavad septembrini

Mäo liiklussõlme ümberehitamine on alanud. Nii heastatakse ristmiku projekteerimisel tehtud valearvestus, mille tulemusel paljud kaugliinibussid Mäos enam ei peatu. Tööde maksumus on pisut üle kahe miljoni euro, ümberehitustööd lõpevad septembris.

Mäo liiklussõlme ehitatakse kaks bussitaskut ja 20-kohaline parkla, Pärnu-Rakvere suunale lisatakse kaks ringristmikku.

"Siin sõlmes ei olnud bussipeatusi ja Tallinna-Tartu (bussi)liinidel oli siin ebamugav peatuda ning Järvamaa inimestel on Tallinna ja Tartu ühendus oluline," lausus transpordiameti teehoiuteenistuse Ida osakonna juhataja Anti Palmi.

Tagantjärele tunnistab ka transpordiamet, et tülikate mahasõitudega Mäo liiklussõlm on aidanud kaasa, et paljud kaugbussid Mäos enam ei peatu.

"See aeg, kui Mäo ümbersõitu planeeriti, siis olid meie konsultandid pigem Euroopa ettevõtted, kes lähtusid oma kohalikust kultuurist ning neil ei olnud erilisi teadmisi meie liikluskultuurist," ütles Palmi.

Mis tähendab, et kui mujal Euroopas peatub ühistransport reisijate juures, siis meie inimesed on leplikud – nad on valmis sõitma bussipeatusesse mitu kilomeetrit, peaasi et pääseb liikuma. Järvamaa ühistranspordikeskus loodab, et uued bussitaskud meelitavad kommertsalustel sõitvad kaugbussid taas Mäos peatuma.

"Me oleme läbi rääkinud ja uurinud ka Lux Expressi võimalusi ja variante ja nad ütlevad, et see variant neile sobib ja need mahasõidud ei ole nende jaoks probleemiks," lausus Järvamaa ühistranspordikeskuse tegevdirektor Urmas Kupp.

15 aastat tagasi, kui Mäo reisiterminal avati, külastas seda 3000 reisijat kuus, praegu kümme korda vähem.

Kupp leiab, tulevikus võiks ka kohalik ühistransport peatuda uutes bussitaskutes, sinna tuleks ehitada ka väike reisiterminal. Mäo vana reisiterminal tuleks aga maha müüa, potentsiaalne ostja on juba olemas.

"Mäo reisiterminal on praegu omavalitsuste oma, ümberkaudne kinnistu on riigi omandis olev maa. Nii et me peame küsima, milline on ministeeriumi seisukoht ja sellest lähtuvalt saame mõelda, mis selle hoonega edasi saab," lausus Kupp.

Kuna Mäo liiklussõlme eri tasapindu ühendavad rambid on remondis, suunati liiklus Paidest väljudes ja Paidesse pääsuks läbi Mäo asula, mis pikendab teekonda kuni viis kilomeetrit.