Soome süüdistab marjafirmasid kartelli moodustamises

Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseamet (KKV) teatas kolmapäeval, et avastas mitmest marjakorjamisega tegelevast ettevõttest koosneva kartelli.

KKV teatel tegid marjaettevõtted ebaseaduslikku koostööd ligikaudu kümme aastat kuni 2023. aastani.

"Selle tulemusena said ettevõtted maksta korjajatele marjade eest madalamat hinda, kuna nende konkurendid ei pakkunud paremaid tingimusi," ütles ameti peadirektor Kirsi Leivo ajakirjanikele.

"Ettevõtted vähendasid konkurentsisurvet kodumaiste külmutatud metsamarjade müügil, vahetades teavet hindade ja turutingimuste kohta," sõnas Leivo.

Kartelli tegevus kahjustas otseselt korjajaid ning õõnestas konkurentsi müügiturul, lisas Leivo.

KKV teatas, et teeb ettepaneku määrata ärikohtul neljale metsamarjaettevõttele ostu- ja teabevahetuskartellis osalemise eest trahve kogusummas 9,4 miljonit eurot.

Soome marjakorjamise sektor on viimastel aastatel olnud keerulises seisus pärast hooajaliste võõrtööliste ärakasutamise juhtumite ilmsikstulekut.

Marjafirma Kiantama endine tegevjuht mõisteti hiljuti süüdi mitmes inimkaubanduse episoodis, samas kui Polarica endise juhi üle käib praegu kohus samade süüdistuste alusel.

Enamik sektoris töötavatest inimestest on olnud Tai marjakorjajad, kes töötasid iseseisvate töövõtjatena, korjates Soome metsades pohli, mustikaid ja murakaid.

KKV andmetel kuulusid kartelli mõned Soome suurimad valdkonna ettevõtted, sealhulgas Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica.

Kiantama aga vabastati kavandatud trahvidest, kuna aitas KKV-l kartelli paljastada.

Nii Polarica kui Marja Bothnia Berries lükkasid kolmapäeval süüdistused tagasi.