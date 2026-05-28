Narva opositsioon korraldab võimuvahetuseks omaalgatusliku istungi

Narva linnavolikogu istung, 02.11.2025. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Vaatamata arvulisele ülekaalule pole Narva volikogu opositsioon saanud esimeest ega linnapead umbusaldada alates märtsist. Volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin on istungeid tühistanud ja umbusaldusavaldusi tagasi lükanud.

Narva opositsioon püüab võimuvahetust kiirendada ja koguneb järgmisel esmaspäeval omaalgatuslikule istungile. Plaan B Narva fraktsiooni esimees Urbo Vaarmanni sõnul ei saa mõne inimese tegevusetus tekitada terve volikogu töö peatamist.

"Läbi selle ei saa linn areneda. Kõik eelnõud seisavad, vahendeid valimata hoitakse võimust kinni kümne küünega," sõnas Vaarmann.

Volikogu esimehe selline käitumine, kus lihtsalt jõuga ei anta võimu ära, ei ole demokraatlikus riigis normaalne. Vaarmann loodab, et võimuvahetus toimub rahulikult.

"Ma loodan, et politseini asi ei lähe, aga kui nad leiavad, et enamus volikogu liikmetest on käitunud valesti, siis neil on alati võimalik võimalus anda asi kohtusse," ütles Vaarmann.

Volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin opositsioonisaadikute esmaspäevast kogunemist istungiks ei pea ja osaleda ei kavatse.

"Hetkel kehtib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Volikogu istungi kutsub kokku volikogu esimees, mina pole seda kokku kutsunud ja ei toeta seaduse rikkumist," sõnas Stalnuhhin.

Stalnuhhin lootis, et koosolek möödub viisakalt.

"Juhul, kui keegi hakkab märatsema, siis muidugi loodame, et politsei tuleb appi.
Aga ma ei usu seda, seal on väga toredad, meeldivad ja intelligentsed inimesed," sõnas veel volikogu esimehe ametit täitev Stalnuhhin.

Volikogu võimuvahetus paneb keerulisse seisu linnavalitsuse, sest Narval ei saa olla korraga kahte volikogu esimeest ega linnapead.

Veel linnapea ametis olev Katri Raigi sõnul ei jää midagi muud üle, kui pöörduda õiguskantsleri poole selgituste saamiseks.

"See olukord, kuhu me oleme nüüd jõudnud kolme kuuga, on suhteliselt absurdne.
See näitab, et linna on võimalik ilma volikoguta juhtida, aga lõputult selline olukord kesta ei saa. Tõepoolest ma ei kavatse teisipäeva hommikul Jaan Tootsiga hakata jagama kabinetti või jagelema," selgitas Raik.

Narva volikogu opositsioon kavatseb esmaspäeval valida volikogu esimeheks Urbo Vaarmanni ja linnapeaks keskerakondlase Jaan Tootsi.

Lisaks sellele kõigele vabastas Raik neljapäeval ametist senise Narva linnasekretäri Üllar Kaljuste, kes polnud nõus uue ametijuhendiga, kirjutas Rus.ERR.

"Meil toimusid läbirääkimised tööülesannete muutmise üle. Jutt käis kriisinõuniku tööst. Keegi ei kahtle, et kriisivaldkond on praegu väga oluline. Narva on kokku puutunud droonide ja väga ootamatute vingugaasiprobleemidega, mistõttu tuleb see ametikoht luua," ütles Raik ning sõnas, et lahku minnakse rahumeelselt.

Tema asemel asub ametisse senine Narva linnakantselei juriidilise ja personaliteenistuse juhataja Sergei Solodov.

Plaan B-l on Narva linnavolikogus viis ja Keskerakonnal 11 kohta ehk uue koalitsiooni moodustamiseks on koos 16 häält. Opositsioon on 15 esindajaga ühehäälelises vähemuses.

Toimetaja: Elizaveta Kalugina, Viktor Solts, Märten Hallismaa

