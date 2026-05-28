X!

Iisrael katkestab igasuguse suhtluse ÜRO peasekretäriga

uudised
ÜRO peasekretär António Guterres
ÜRO peasekretär António Guterres Autor/allikas: SIPA / Scanpix
uudised

Iisrael katkestab igasuguse suhtluse ÜRO peasekretäri António Guterresega, teatas Danny Danon, kes on riigi suursaadik organisatsiooni juures. Ta nimetas ÜRO süüdistusi seksuaalvägivallast skandaalseteks.

"Meil on sellest peasekretärist kõrini," kirjutas suursaadik Danon sotsiaalmeedias.

"Otsus kanda Iisrael musta nimekirja ja süüdistada meid seksuaalvägivalla kasutamises sõjarelvana on skandaalne," ütles ta, viidates Guterrese büroo peagi ilmuvale raportile.

"Peasekretär ja tema meeskond jätkavad Iisraeli vastu valede levitamist. Meie ja Hamasi terroristide samasse nimekirja panemine on vastuvõetamatu," leidis suursaadik.

Iisraeli esindus ÜRO-s teatas avalduses, et ei suhtle peasekretäri bürooga seni, kuni Guterres on organisatsiooni eesotsas.

Guterrese pressiesindaja Stéphane Dujarric ütles, et nad on Danoni märkustest teadlikud.

"Omalt poolt jääb peasekretäri uks avatuks," ütles Dujarric.

ÜRO peasekretäri iga-aastane konfliktidega seotud seksuaalvägivalla raport esitatakse tavapäraselt asjaomastele riikidele enne avaldamist.

Eelmise aasta augustis hoiatati raportis, et Iisrael võidakse lisada osapoolte nimekirja, keda kahtlustatakse seksuaalvägivallas või kes on selle eest vastutavad relvakonflikti olukordades.

Äärmusrühmitus Hamas on selles nimekirjas.

Toona viitas ÜRO usaldusväärsele teabele seksuaalvägivalla kohta, mille väidetavalt panid toime Iisraeli julgeolekujõud palestiinlastest kinnipeetavate vastu vanglates ja muudes kinnipidamisasutustes. ÜRO inspektoritele keelati juurdepääs kõnealustele rajatistele, märgiti raportis.

"Me kutsusime ÜRO esindaja Iisraeli, et kontrollida neid naeruväärseid süüdistusi. Nad otsustasid mitte tulla," väitis Danon.

ÜRO ja Iisraeli suhted on pingelised ja saavutanud kõigi aegade madalaima taseme alates 2023. aasta 7. oktoobrist, mil Hamas alustas pretsedenditut rünnakut, mis vallandas Iisraeli sõja Gaza vastu.

Iisraeli võimud on Guterresele ja teistele ÜRO ametnikele ette heitnud Iisraeli laastavate rünnakute kritiseerimist. ÜRO juht kuulutati Iisraelis 2024. aastal persona non grata'ks.

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:18

Kallas hoiatas liikmesriike Venemaa lõksu langemise eest Uuendatud

20:02

USA ja Iraani läbirääkijad jõudsid esialgsele kokkuleppele relvarahu pikendamiseks

19:59

Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

19:36

Mikser Hormuzi kriisist: USA-l ei ole imerohtu väina taasavamiseks

19:24

Kurnatud Sinner ilma ei süüdista: asi oli minus, ma ei tundnud end hästi

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:59

Lauri Tamm võitis Leedu velotuuril etapi

18:55

Iisrael katkestab igasuguse suhtluse ÜRO peasekretäriga

18:45

Avatud tehaste päev laienes seitsmesse maakonda

18:45

Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

06:41

Baltimaad arutasid kellakeeramisest loobumist

27.05

Venemaa plaan saata Kuubale kütust kukkus läbi

27.05

Politsei pidas kinni kunstnike liidu rahavarguse kaks kahtlusalust

07:27

Signe Viimsalu: 40 000 esitamata aruannet varjavad miljardites eurodes kahju

11:58

Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

06:03

USA relvajõud andsid Iraanile uusi lööke

11:35

Eestlaste edu sagedusturul käristas suureks elektrihinna vahe Läti-Leeduga

15:53

Briti luure: Ukraina sõjas on hukkunud pea 500 000 Vene sõdurit Uuendatud

08:51

"Maahommiku" saatejuhiks saab vaatajatele tuttav Maili Metssalu

06:57

Maksejõuetuse menetluse aegunud süsteem võib teha Eestist kurjategijate hüppelaua

ilmateade

loe: sport

19:59

Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

19:24

Kurnatud Sinner ilma ei süüdista: asi oli minus, ma ei tundnud end hästi

18:59

Lauri Tamm võitis Leedu velotuuril etapi

18:45

Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

loe: kultuur

18:09

Andrus Kivirähk: ooper on elust suurem žanr

16:24

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

16:13

Galerii: Eesti Kunstiakadeemia tunnustas parimaid noori loojaid

15:23

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

loe: eeter

15:23

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

15:14

Spordiarst peab toidulisandite liigset tarvitamist murettekitavaks trendiks

14:37

Psühholoog: valehäbi takistab inimestel depressiooniga seoses abi otsida

12:19

Nukitsa auhinna laureaat Martin Veisman: pilt võiks aidata küsimusi küsida

Raadiouudised

18:40

Läti seim kinnitas ametisse uue valitsuse

18:35

Kallas: Euroopa ei saa olla Ukraina ja Venemaa neutraalne vahendaja

18:35

Päevakaja (28.05.2026 18:00:00)

16:10

Kõve: kohtupidamist lämmatab liigne paberimajandus

16:00

Perearstide seltsi juht: eraravikindlustus kasvatab ebavõrdsust

15:40

Teise samba taasliitumispiirang lüheneb viiele aastale

15:40

Pakosta: politsei vajab õigust küsida inimestelt kaamerafaile

15:40

Narva opositsioon tahab esmaspäeval Tootsi linnapeaks valida

15:20

Raadiouudised (28.05.2026 15:00:00)

12:35

Reedel sajab kohati vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo