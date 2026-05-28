Iisrael katkestab igasuguse suhtluse ÜRO peasekretäriga

Iisrael katkestab igasuguse suhtluse ÜRO peasekretäri António Guterresega, teatas Danny Danon, kes on riigi suursaadik organisatsiooni juures. Ta nimetas ÜRO süüdistusi seksuaalvägivallast skandaalseteks.

"Meil on sellest peasekretärist kõrini," kirjutas suursaadik Danon sotsiaalmeedias.

"Otsus kanda Iisrael musta nimekirja ja süüdistada meid seksuaalvägivalla kasutamises sõjarelvana on skandaalne," ütles ta, viidates Guterrese büroo peagi ilmuvale raportile.

"Peasekretär ja tema meeskond jätkavad Iisraeli vastu valede levitamist. Meie ja Hamasi terroristide samasse nimekirja panemine on vastuvõetamatu," leidis suursaadik.

Iisraeli esindus ÜRO-s teatas avalduses, et ei suhtle peasekretäri bürooga seni, kuni Guterres on organisatsiooni eesotsas.

Guterrese pressiesindaja Stéphane Dujarric ütles, et nad on Danoni märkustest teadlikud.

"Omalt poolt jääb peasekretäri uks avatuks," ütles Dujarric.

ÜRO peasekretäri iga-aastane konfliktidega seotud seksuaalvägivalla raport esitatakse tavapäraselt asjaomastele riikidele enne avaldamist.

Eelmise aasta augustis hoiatati raportis, et Iisrael võidakse lisada osapoolte nimekirja, keda kahtlustatakse seksuaalvägivallas või kes on selle eest vastutavad relvakonflikti olukordades.

Äärmusrühmitus Hamas on selles nimekirjas.

Toona viitas ÜRO usaldusväärsele teabele seksuaalvägivalla kohta, mille väidetavalt panid toime Iisraeli julgeolekujõud palestiinlastest kinnipeetavate vastu vanglates ja muudes kinnipidamisasutustes. ÜRO inspektoritele keelati juurdepääs kõnealustele rajatistele, märgiti raportis.

"Me kutsusime ÜRO esindaja Iisraeli, et kontrollida neid naeruväärseid süüdistusi. Nad otsustasid mitte tulla," väitis Danon.

ÜRO ja Iisraeli suhted on pingelised ja saavutanud kõigi aegade madalaima taseme alates 2023. aasta 7. oktoobrist, mil Hamas alustas pretsedenditut rünnakut, mis vallandas Iisraeli sõja Gaza vastu.

Iisraeli võimud on Guterresele ja teistele ÜRO ametnikele ette heitnud Iisraeli laastavate rünnakute kritiseerimist. ÜRO juht kuulutati Iisraelis 2024. aastal persona non grata'ks.