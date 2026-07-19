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Mamdani uurib võimalust Netanyahu New Yorgi visiidil vahistada

Välismaa
New Yorgi linnapea Zohran Mamdani
New Yorgi linnapea Zohran Mamdani Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Katie Godowski
Välismaa

New Yorgi linnapea Zohran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Benjamin Netanyahu, juhul kui Iisraeli peaminister peaks septembris ÜRO peaassamblee raames linna külastama.

Väljaande The New York Times taskuhäälingus "The Interview", märkis Mamdani, et linnavalitsuse õigusosakond arutab aktiivselt Netanyahu võimalikku vahistamist.  Mamdani lubas juba linnapeaks kandideerides selle sammu ette võtta.

"Usun, et peaminister Netanyahu koht on Haagis," sõnas Mamdani. "Ta on sõjakurjategija, kellele rahvusvaheline kriminaalkohus on esitanud süüdistuse. Seda arvamust jagavad paljud ainuüksi seetõttu, milliseid tagajärgi on tema tegevus viimaste aastate jooksul kaasa toonud."

Küsimusele, mida seadus linnapeal teha võimaldab, vastas Mamdani: "Arutame seda aktiivselt oma õigusosakonnaga. Riiklikul tasandil oleme aga näinud soovi kirjutada ise oma seadusi ja väljuda seaduslikkuse piiridest. Meil sellist huvi ei ole."

Rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC) väljastas 2024. aastal Netanyahu ja teiste Iisraeli juhtivate poliitikute kohta vahistamismääruse, süüdistades neid 2023. aasta 7. oktoobril toimunud Hamasi rünnakute ajal ja järel toime pandud sõjakuritegudes. 

Nii USA praegune president Donald Trump kui ka endine president Joe Biden mõistsid ICC vahistamismääruse hukka.

USA ei ole ratifitseerinud Rooma statuuti, mis kohustab riike ICC vahistamismäärusega isikuid kinni pidama. 

Trumpi administratsioon on oma pikaajalist võitlust ICC vastu veelgi teravdanud. Välisminister Marco Rubio lubas hiljuti kohtu "laiali saata" ning süüdistas asutust "sõja pidamises meie riigi vastu – mitte kuulide ega rakettidega, vaid niinimetatud rahvusvahelise õiguse jõul".

Mamdani on Iisraeli valitsuse häälekas kriitik – ta on korduvalt nimetanud Iisraeli sõjategevust Gazas genotsiidiks. Iisrael lükkab need süüdistused tagasi.

USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz nimetas laupäeval linnapea sõnavõttu "puhtaks poliitiliseks teatriks" ning rõhutas, et USA ei ole ICC liige.

Nädala alguses WABC raadiosaatejuhile Sid Rosenbergile antud intervjuus ütles Netanyahu, et ei muretse Mamdani vahistamisüleskutsete pärast.

Iisraeli suursaadik ÜRO juures Danny Danon teatas laupäeval sotsiaalmeedias, et Netanyahu "tuleb New Yorki, esineb uhkusega ÜRO peaassambleel ning astub maailma ette, et kuulutada Iisraeli tõde ja riigi vankumatut õigust kaitsta oma kodanikke".

ICC väljastas 2024. aastal Netanyahu kohta vahistamismääruse Gazas toime pandud väidetavate sõja- ja inimsusevastaste kuritegude eest.

Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel hukkus enne eelmise aasta relvarahu Iisraeli rünnakute käigus 73 250 palestiinlast. Ministeerium ei erista hukkunute seas tsiviilisikuid ja võitlejaid, kuid märgib, et enamiku ohvritest moodustavad naised ja lapsed.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: CNN, Washington Post, New York Times

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