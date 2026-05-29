Otsepilt: transpordiamet ja Kaitseliit varistavad Virtsu tuletorni
Reede keskpäeval varistab transpordiamet koostöös Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna pioneeridega Virtsu tuletorni. Varistamist saab algusega kell 12 jälgida ERR-i portaalis.
Virtsu tuletorni varistamise eesmärk on lammutustööde kiirendamine ja ohutuse suurendamine tööde läbiviimisel.
18-meetrine Virtsu tuletorn on ehitatud 1951. aastal. Pärast varistamist algavad uue Virtsu tuletorni ehitustööd, mis lõppevad 2026. aasta oktoobris. Ehitustöid teostab Hoogla Ehitus OÜ.
"Kaitseliidu pioneeride jaoks on antud objekti varistamise näol tegemist väljaõppe kinnistamisega reaalse objekti peal," ütles Kaitseliidu peastaabi pioneeriohvitser major Lauri Mäepalu.
