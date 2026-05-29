Otsepilt: transpordiamet ja Kaitseliit varistavad Virtsu tuletorni

"Kaitseliidu pioneeride jaoks on antud objekti varistamise näol tegemist väljaõppe kinnistamisega reaalse objekti peal," ütles Kaitseliidu peastaabi pioneeriohvitser major Lauri Mäepalu.

18-meetrine Virtsu tuletorn on ehitatud 1951. aastal. Pärast varistamist algavad uue Virtsu tuletorni ehitustööd, mis lõppevad 2026. aasta oktoobris. Ehitustöid teostab Hoogla Ehitus OÜ.

Virtsu tuletorni varistamise eesmärk on lammutustööde kiirendamine ja ohutuse suurendamine tööde läbiviimisel.

