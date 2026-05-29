Tallinna ja Tartu korvpallifännid elasid kogu hingest omadele kaasa

Foto: Airika Harrik/ERR
Tartus selgus reedel Eesti korvpallimeister. Pingelise ja viie mänguni veninud seeria võitis lõpuks Tartu Ülikool Maks & Moorits. "Aktuaalne kaamera" uuris, kuidas fännid mänguks valmistusid.

Tartu Ülikooli spordihoones toimus reedel Eesti korvpallis otsustav finaalmäng. Mängu eelne seis Tartu Ülikooli Maks & Moorits ja BC Kalev/Cramo vahel oli viigis. Kõige tulihingelisemad fännid jõudsid kohale juba paar tundi enne uste avamist.

Mõlema poole fännid olid valmis oma lemmikutele kaasa elama. Piletite vastu oli tohutu suur huvi, veidi vähem kui 2000 piletit müüdi välja 12 minutiga.

"Omadele elame kaasa häälekalt, lööme trummi, karjume," lausus Tallinna mängijate toetaja Tõnu.

"Me varusime endale fänni-merchi ja tulime kaks tundi varem kohale, et kindlalt istuma saaks ja kavatseme võimalikult palju lärmi teha, et Cramo ei viskaks midagi sisse," sõnas Tartu mängijate toetaja Karl Aleks.

"Eks eelkõige pidi end vaimselt valmis panema, et Tartule kõva lahing anda, ega see mäng kindlasti kergelt ei lähe. Trumm on kaasas ja ikka fänniklubi täismahus kohal ja häälekalt elame kaasa," ütles Tallinna mängijate toetaja Arvo.

Fännide jaoks oli see hooaja tähtsaim mäng. Eksimisruumi pole kummalgi poolel, sest kaalul on Eesti korvpalli ihaldatuim tiitel.

"Mäng tähendab väga palju, väga palju. Ma lubasin oma mütsi ära süüa, kui me kaotame," sõnas Tartu mängijate toetaja Karl.

"See ikkagi näitab, et kes on kõige parem Eesti korvpallis ja ma loodan, et see on Kalev. Ma arvan, et Kalevi omad on ikka paremad.," lausus Tallinna mängijate toetaja Liisa-Marii.

Otsustava viienda mängu eel oli õhus parajalt pinget. Arvamused teise poole fännidest olid vastakad.

"Hetkel veel ei ole suurt möllu näinud, aga siis saab näha, et Tartus pidi suur karukoobas alati olema," sõnas Tallinna mängijate toetaja Allar.

"Nad on natukene nagu raamatukogu klubi, et liiga palju lärmi neist ei kuule. Viimane kord Tallinnas küll niimoodi oli, Tondirabas, aga eks näis, mis saama hakkab," ütles Tartu mängijate toetaja Karl Aleks.

"Tartu fännid on ebameeldivad," sõnas Mari-Liis.

Mängijad ja korvpallifännid peavad järelpeo olenemata lõpptulemusest Tartus Püssirohukeldris.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

