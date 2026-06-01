Setomaal sai lapsed lohehammastele pilte joonistada

Esmaspäeval tähistati üle Eesti lastekaitsepäeva. Setomaal tõi kaitsevägi sel puhul laste käsutusse kaheksa lohehammast, et lapsed saaks neile pilte joonistada. See oli osa Setomaa lastekaitsepäeva ettevõtmisest, nime all "Laps päriselu keskel".

Setomaa lapsed said lastekaitsepäeval enda käsutusse kaitseväe kohale toodud kaheksa draakonihammast ja kriidid, et neile pilte maalida.

"Draakonihambad on muidu tõkestusvahendid, aga täna on nad ilusad lõuendid, kuhu lapsed saavad oma pilte joonistada, ja nagu näha, siis õnnestub nende otsas ka kenasti ronida ja akrobaatilisi trikke teha," lausus 2. jalaväebrigaadi staabiohvitser kapten Sander Mändoja.

Põnevust jagus ka suurematele. Näiteks sai järele proovida, mis tunne on istuda soomukis.

Samas said lapsed õppida tundma linde ja nende sulestikku.

Kohal oli piirivalve, päästeamet, teadusteater ja teisedki ametite esindajad.

Setomaa muuseumi eestvedamisel toimus lastekaitsepäev Setomaal juba neljandat korda. Tänavuseks teemaks oli "Laps päriselu keskel".

"Põhjuseks on see, et lapsed järjest rohkem jäävad päriselust eemale ja nad saavadki igas punktis näha päris elu – on see siis prügi sorteerimine, on see draakonihambad, on see jäljekütid – see tähendab, kuidas metsas hakkama saada, kui karu vastu tuleb," ütles Setomaa muuseumide direktor Anneli Seim.