Prantsuse parempopulistid püüavad jalgpallirahutustest poliitilist kasu lõigata

Prantsusmaal puhkesid möödunud nädalavahetusel pärast jalgpalliklubi PSG võitu rahutused ning veebiväljaanne Politico kirjutab, et parempopulistid üritavad nüüd rahutustest põhjustatud pahameelt oma poliitilistes huvides ära kasutada.

Pariisi tänavatel puhkesid PSG triumfi järel rahutused, mis kasvasid mitmel pool üle vägivaldseteks kokkupõrgeteks. Arreteeriti ligi 900 inimest.

Kuna jalgpall püsib ka järgmistel nädalatel MM-i tõttu tähelepanu keskmes, püüavad parempopulistid ära kasutada pahameelelainet, mis järgnes hiljutistele rahutustele.

Prantsusmaa populaarseima partei RN võimalik presidendikandidaat Jordan Bardella võrdles toimunut kodusõda meenutavate stseenidega.

"Ma ütlen prantslastele: ärgake üles, sest varsti murravad nad teie korteritesse," rääkis Bardella.

Viimased rahutused andsid parempopulistidele võimaluse naasta oma põhiteemade juurde, milleks on julgeolek ja sisseränne. Bardella süüdistas rahutustes sisserändajataustaga inimesi ning kritiseeris veel ka Prantsusmaa rändepoliitikat.

Politico toob välja, et viimased rahutused andsid parempopulistidele ka võimaluse vastanduda vasakpopulistidele, viimased kutsusid politseid üles vaoshoitusele. Viimased küsitlused samas näitavad, et vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon on oma toetust kasvatanud ning võib tsentristide asemel pääseda presidendivalimiste teise vooru.

Bardella samas lubas võimule pääsedes karmistada karistusi ning saata kuritegusid toime pannud välismaalased riigist välja.

Samal ajal kasutasid mitmed Euroopa parempopulistlikud poliitikud veelgi karmimat retoorikat. Hollandi parempopulistide liider Geert Wilders nõudis massilisi vahistamisi, Saksamaa AfD liider Alice Weidel aga välismaalaste ulatuslikku väljasaatmist.

Bardella ja tema mentor Marine Le Pen hoidsid võrreldes teiste Euroopa parempopulistidega mõõdukamat joont ega toetanud seaduslike immigrantide ega nende järeltulijate massilist väljasaatmist. Siiski ei mõistnud nad hukka ka Wildersi ja Weideli karmimaid üleskutseid.