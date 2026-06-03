Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Ligi, Tsahkna

Kolmapäeval kell 12 algavas riigikogu infotunnis osalevad peaminister Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi ja välisminister Margus Tsahkna. Infotundi saab vaadata ERR-i portaalist.

Peaminister Michal vastab küsimustele, mis puudutavad vanglatursimi, kergliikureid ning nendega seotud õnnetusi, samuti platvormide vastutust, riigikaitse raha, loomade heaolu, rohepööret ning laiapindset riigikaitset.

Välisminister Tsahkna vastab küsimusele Eesti suursaadikute kohta.

Rahandusminister Ligi vastab küsimusele lisaeelarve kohta.